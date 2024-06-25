انتهت في يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. نقطة لكل فريق

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 21:43

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - إنجلترا ضد سلوفينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا ضد سلوفينيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.\

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نهاية المباراة

ق90 تسديدة صاروخية من كول بالمر يتصدى لها يان أوبلاك

ق57 ضربة مقصية من بوكايو ساكا يبعدها يان أوبلاك

ق56 عرضية خطيرة من تريبير يبعدها دفاع منتخب سلوفينيا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق20 عرضية خطيرة من فودين يكملها بوكايو ساكا في المرمى ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق18 تسديدة من أندريز سبورار لاعب سلوفينيا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع انجلترا ووصلت للحارس جوردان بيكفورد.

انطلاق المباراة

إنجلترا سلوفينيا يورو 2024
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