"هذا الرجل ليس حتى مدربا، نادي كبير مثل مانشستر يونايتد يعين مديرا رياضيا؟ أنا لم أتفاجأ بقرار النادي بل العالم أجمع، إن لم تكن مدربا فكيف ستصبح مدربا لمانشستر يونايتد؟ هذا شيء لا يجب على النادي أن يتبعه" كريستيانو رونالدو في عام 2022.

وبعد ما يقرب من عام ونصف من ذلك التصريح كتب رالف رانجنيك التاريخ مع النمسا بتحقيقه لصدارة مجموعته في اليورو للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

وفاز منتخب النمسا على هولندا بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين ضمن منافسات الجولة الثالثة من يورو 2024 لحساب المجموعة الرابعة.

افتتح منتخب النمسا أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بهدف عكسي من دونيل مالين لاعب هولندا.

وأدرك كودي جاكبو التعادل للطواحين في الدقيقة 47.

لكن في الدقيقة 59 سجل ستيفان دي فريج هدفا ثانيا عكسيا بالخطأ في مرمى هولندا ليعيد التقدم للنمسا.

ومرة أخرى أدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة 75 وتلك المرة عن طريق ممفيس ديباي.

لكن في الدقيقة 80 تقدم منتخب النمسا بهدف ثالث عن طريق مارسيل سابيتزر.

بتلك النتيجة تصدر منتخب النمسا المجموعة الرابعة بست نقاط يليه فرنسا بخمس نقاط ثم هولندا بأربع نقاط وأخيرا بولندا بنقطة وحيدة.

رانجنيك أصبح مدربا يا رونالدو

بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته بسبب تصريحات رونالدو تولى رانجنيك تدريب النمسا وقاد الفريق للتأهل إلى يورو 2024.

وقبل البطولة عُرض عليه تدريب بايرن ميونيخ لكنه رفض مفضلا خوض البطولة مع منتخب بلاده.

وكتب رانجنيك التاريخ مع النمسا إذ أنه لأول مرة ينهي منتخب بلاده دور المجموعات وهو في الصدارة.

وتعد هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ النمسا والثانية على التوالي التي يتأهل المنتخب فيها لدور الـ16 بعد يورو 2020.

وانتقم منتخب النمسا من هزيمته أمام هولندا نفسها في يورو 2020 في دور المجموعات بهدفين دون رد.

والآن سوف يلاقي منتخب النمسا وصيف المجموعة السادسة التي تضم كل من البرتغال وتركيا والتشيك وجورجيا.

وبعد ضمان البرتغال الصدارة، فسوف يلاقي منتخب النمسا أي من تركيا أو التشيك أو جورجيا.

تشكيل المنتخبين

جاء تشكيل هولندا كالتالي:

الحارس: بارت فيبروجن

الدفاع: لوتشاريل جيرتويدا - ستيفان دي فري - فيرجل فان دايك - ناثان أكي

الوسط: جيردي شوتين - جوي فيرمين - تيجاني رييندرز

ألهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو

أما تشكيل النمسا فجاء كالتالي:

الحارس: باترك بينتز

الدفاع: ستيفان بوش - ماكسميليان فوبير - فيليب ليينهارت - أليكساندر براس

الوسط: نيكولاس سيفالد - رومانو شميد - فلوريان جريليتش

الهجوم: باترك فيمير - ماركو أرناوتوفيتش - مارسيل سابيتزر

ملخص المباراة

بدأت المباراة سريعا وفي الدقيقة السادسة سجل دونيل مالين هدفا في مرماه بالخطأ ليعلن عن تقدم النمسا.

وجاء رد الفعل من هولندا بتسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد مالين كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر بقليل.

وأطلق مارسيل سابيتزر تسديدة قوية تصدى لها حارس هولندا.

وحول ديباي عرضية برأسية مرت لخارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة 47 بتسديدة مقوسة من جاكبو.

لكن في الدقيقة 60 تقدم منتخب النمسا مجددا بعد رأسية من رومانو شميد حاول ستيفاني دي فريج لاعب هولندا تشتيتها لكن الكرة سكنت المرمى.

واحتسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الهدف لشميد لاعب النمسا.

وسجل ديباي هدفا تم إلغائه بداعي وجود لمسة يد.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 80 تقدم منتخب النمسا مرة ثالثة بعد تسديدة من سابيتزر سكنت المرمى.

وكاد منتخب هولندا يدرك التعادل للمرة الثالثة برأسية من فاوت فيجورست لكن الكرة مرت أعلى المرمى بقليل لتنتهي المباراة بانتصار ثمين للنمسا أرسلهم إلى صدارة تاريخية للمجموعة.

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