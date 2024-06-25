تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، وذلك بعد التعادل مع بولندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدف لكل منهما.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا بولندا

وحصد منتخب فرنسا النقطة الخامسة وأنهى المجموعة في المركز الثاني خلف النمسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.

وحقق منتخب بولندا أول نقطة له ليودع البطولة وهو في المركز الرابع بالمجموعة.

أما منتخب هولندا توقف رصيده عند النقطة 4 بعد خسارته أمام النمسا 3-2، وينتظر تحديد المنتخبات الأفضل في المركز الثالث.

ويلعب منتخب فرنسا في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الخامسة والتي تضم كل من رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا وكل منهم يمتلك 3 نقاط.

خضعت لـ مبابي

ونجح كيليان مبابي أخيرا في تسجيل أول أهدافه بشكل عام في كأس الأمم الأوروبية، بعدما لم يسجل في يورو 2020.

وصف المباراة

ظهر منتخب فرنسا طوال الشوط الأول بشكل أفضل وكان صاحب الفرص الأكثر على المرمى.

وكانت المحاولة الأولى لفرنسا في الدقيقة 11 بتسديدة من ثيو هيرنانديز من ناحية اليسار تصدى لها حارس بولندا واصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

ثم مرر كانتي الكرة إلى عثمان ديمبيلي ليضعه في مواجهة المرمى، لكن مهاجم باريس سان جيرمان سدد الكرة في جسد الحارس بغرابة.

ورد منتخب بولندا بضربة رأسية خطيرة من ليفاندوفسكي مرت جوار قائم مايك ماينان حارس فرنسا.

وعاد منتخب فرنسا لتهديد مرمى بولندا وهذه المرمى عن طريق مبابي الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس.

ومرة أخرى كاد مبابي أن يسجل الهدف الأول لفرنسا بتسديدة من أمام المرمى لكن الكرة ذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت خطورة فرنسا وأسفر الضغط عن حصول عثمان ديمبيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد عرقلته من قبل دفاع بولندا.

وتقدم مبابي ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فرنسا الأول في الدقيقة 56.

ويعد الهدف هو الأول لمبابي مع منتخب فرنسا في بطولة يورو بشكل عام، بعدما فشل في التسجيل خلال يورو 2020.

وحصل منتخب بولندا على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد خطأ ضد دايوت أوباميكانو.

وتقدم ليفاندوفسكي لتسديد الركلة لكن ماينان حارس فرنسا تصدى له، وبعدها قرر الحكم إعادة الركلة بسبب تقدم حارس فرنسا عن الخط.

وهذه المرة نجح ليفاندوفسكي في وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تعادل بولندا في الدقيقة 78.

واستمرت محاولات فرنسا في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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