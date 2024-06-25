روما يمدد تعاقده مع دي روسي

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

أعلن نادي روما توصله لاتفاق مع مدربه دانييلي دي روسي لتمديد تعاقده حتى عام 2027.

دي روسي كان قد تولى تدريب روما في منتصف الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد دي روسي فريق روما في 26 مباراة.

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وخلالها فاز في 14 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في مثلهم.

وأنهى روما الدوري الإيطالي في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

كما وصل دي روسي مع روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي ولكنه أقصي ضد باير ليفركوزن.

روما دانييلي دي روسي
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