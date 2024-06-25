بي إن سبورتس: روما يمدد تعاقده مع دي روسي

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن توصل نادي روما لاتفاق مع مدربه دانييلي دي روسي لتمديد تعاقده حتى عام 2027.

دي روسي كان قد تولى تدريب روما في منتصف الموسم الماضي خلفا لجوزيه مورينيو.

وقاد دي روسي فريق روما في 26 مباراة وخلالها فاز في 14 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في مثلهم.

وأنهى روما الدوري الإيطالي في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

كما وصل دي روسي مع روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي ولكنه أقصي ضد باير ليفركوزن.