الإعلان عن موعد نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 20:20

كتب : أحمد الخولي

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية المصرية موعد مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا ضمن نهائي كأس الرابطة.

ويستضيف استاد الإسكندرية نهائي النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وكشفت رابطة الأندية عن مواجهة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة، يوم 24 يوليو المقبل على استاد الإسكندرية.

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ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة عقب الفوز على حساب المصري في مباراة أقيمت على استاد برج العرب.

فيما توج مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى من المسابقة بعدما فاز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش كأس الرابطة المصرية
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