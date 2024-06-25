مران الأهلي – كولر يعوض مواجهة الزمالك بـ"تراي ماتش"

أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة تجريبية "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق بعد عدم خوض مواجهة الزمالك.

وواصل الأهلي تحضيراته للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.‏

وأجرى مارسيل كولر تراي ماتش بين لاعبي الفريق اليوم على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.‏

في المقابل واصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي حتى الآن 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني بـ45 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة لكنه لعب 25 مباراة.

وسيخوض الأهلي 15 مباراة خلال 49 يوما.

أجندة الأهلي حتى نهاية الموسم؟

الجمعة 28 يونيو

الجولة 28: الأهلي ضد فاركو

الإثنين 1 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 13: طلائع الجيش ضد الأهلي

الخميس 4 يوليو

الجولة 29: الأهلي ضد الداخلية

الإثنين 8 يوليو

الجولة 30: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجمعة 12 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 14: الأهلي ضد بيراميدز

الثلاثاء 16 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 17: مودرن فيوتشر ضد الأهلي

الإثنين 22 يوليو

الجولة 31: بيراميدز ضد الأهلي

الجمعة 26 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 18: المصري ضد الأهلي

الإثنين 29 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 19: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس 1 أغسطس

الجولة 32: الأهلي ضد البنك الأهلي

الأحد 4 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 23: الأهلي ضد المقاولون العرب

الخميس 8 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 24: سموحة ضد الأهلي

الأحد 11 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 25 الأهلي ضد زد

الأربعاء 14 أغسطس

الجولة 33: إنبي ضد الأهلي

السبت 17 أغسطس

الجولة 34: الأهلي ضد مودرن فيوتشر