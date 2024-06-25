مران الأهلي – كولر يعوض مواجهة الزمالك بـ"تراي ماتش"

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 19:41

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - الأهلي

أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة تجريبية "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق بعد عدم خوض مواجهة الزمالك.

وواصل الأهلي تحضيراته للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري ‏الممتاز، والتي تبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة المقبل.‏

وأجرى مارسيل كولر تراي ماتش بين لاعبي الفريق اليوم على ملعب التتش ‏في حضور طاقم تحكيمي، لتجهيز جميع اللاعبين.‏

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في المقابل واصل عمر كمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي حتى الآن 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني بـ45 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة لكنه لعب 25 مباراة.

وسيخوض الأهلي 15 مباراة خلال 49 يوما.

أجندة الأهلي حتى نهاية الموسم؟

الجمعة 28 يونيو

الجولة 28: الأهلي ضد فاركو

الإثنين 1 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 13: طلائع الجيش ضد الأهلي

الخميس 4 يوليو

الجولة 29: الأهلي ضد الداخلية

الإثنين 8 يوليو

الجولة 30: الأهلي ضد طلائع الجيش

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