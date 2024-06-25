أحمد ساري لـ في الجول: قبلت مهمة تدريب الاتحاد دون تفكير.. ونحتاج إعداد نفسي للخروج من الكبوة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 19:40

كتب : هاني العوضي

أحمد ساري

كشف أحمد ساري المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري كواليس توليه مهمة تدريب الفريق.

وأعلن الاتحاد السكندري تعيين أحمد ساري مدربا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا لطارق العشري.

تلقيت مكالمة تليفونية من محمد مصيلحي ولم أفكر للحظة في قبول المهمة لأن الاتحاد له فضل كبير عليا وتربطني بمحمد مصيلحي علاقة وطيدة وأعلم أنه سيدعمني أنا واللاعبين وهو من رؤساء الأندية التي يعتمد عليها".

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وواصل "موقف الفريق ليس جيدا ونمر بسلسلة من الهزائم ونحتاج إلى تأهيل نفسي وفني للخروج من تلك الكبوة ونتمنى من جميع الناس الوقوف خلف الفريق".

وأكمل "نملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن مررنا بمرحلة من سوء التوفيق وفي الفترة الأولى نحتاج إلى إعادة الثقة للاعبين".

وأضاف "طارق العشري مدرب كبير زميل ملاعب ولكن صادفه سوء توفيق ولكن هذه هي كرة القدم".

وجاء الجهاز الفني الجديد بالكامل كالتالي:

أحمد سارى - مدير فني.

كرم مرسى - مدرب عام.

عصام ربيع - مدرب.

محمد لطفي قطب - مدرب مساعد.

وليد سليمان - مخطط أحمال.

مجدي بهلول - مدرب حراس مرمى.

الهزيمة كانت الثالثة على التوالي للاتحاد، والرابعة في آخر 5 مباريات متتالية بلا أي انتصار في الدوري، وبنقطة وحيدة من 15.

وفي آخر 10 مباريات، حقق الاتحاد انتصارين وتعادلين فقط، بمجموع 8 نقاط من 30.

وفي كأس مصر، تعرض الاتحاد السكندري لإقصاء صاعق من دور الـ 32 على يد أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

الاتحاد السكندري أحمد ساري
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