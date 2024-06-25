يوم الحسم.. طاقم تحكيم نسائي ضمن ختام دورة الترقي

وتُحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري الموسم المقبل 2024-25 عن طريق دورة الترقي الرباعية والتي ستنتهي مبارياتها غدا الأربعاء.

وأعلنت لجنة الحكام، طاقمي حكام مباراتي ختام الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وتقام غدا الأربعاء مباراتي الجولة السادسة (الأخيرة) من الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز.

وسيقود طاقم تحكيم نسائي إدارة مباراة الترسانة ومنتخب السويس بقيادة شاهندة المغربي.

فيما سيتولى طائقم تحكيم بقيادة محمد عادل إدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج التي ستشهد تحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز.

وانحصر الصراع بين حرس الحدود وسبورتنج على بطاقة التأهل الأخيرة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

وكان الثنائي بتروجت بطل دوري المحترفين ووصيفه غزل المحلة قد حجزا مقعدها في الدوري بالموسم المقبل في انتظار تحديد المتأهل الثالث.

موعد مباراة حرس الحدود أمام سبورتنج الحاسمة.. والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو.

وتبدأ المباراة وفقا للجدول المقرر في الخامسة مساءً.

ويستضيف ملعب حرس الحدود المباراة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.