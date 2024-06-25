يوم الحسم.. طاقم تحكيم نسائي ضمن ختام دورة الترقي

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

وتُحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ الدوري المصري الموسم المقبل 2024-25 عن طريق دورة الترقي الرباعية والتي ستنتهي مبارياتها غدا الأربعاء.

وأعلنت لجنة الحكام، طاقمي حكام مباراتي ختام الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وتقام غدا الأربعاء مباراتي الجولة السادسة (الأخيرة) من الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز.

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وسيقود طاقم تحكيم نسائي إدارة مباراة الترسانة ومنتخب السويس بقيادة شاهندة المغربي.

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فيما سيتولى طائقم تحكيم بقيادة محمد عادل إدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج التي ستشهد تحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏CYPTANEA الدورة الرباعية المؤهلة إلى دوري النيل الجولة السادسة الأربعاء 26 يونيو 2024 ستاد حرس الحدود سبورتينج 5:30 حرس الحدود M مصر محمد عادل M مصر حکم ساحة 1 أحمد توفيق طلب حکم مساعد 1 1시 حکم مساعد 2 هاني عبد الفتاح مصر مصر نادر قمر الدولة حكم رابع‏'‏

وانحصر الصراع بين حرس الحدود وسبورتنج على بطاقة التأهل الأخيرة.

وانتصر حرس الحدود بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل على الترسانة، ورفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة.

فيما خطف سبورتنج نقطة من التعادل بعدما حوّل تأخره لتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 2-2 ضد منتخب السويس، وأصبح في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني.

وانتهت آمال الترسانة ومنتخب السويس في التأهل، حيث احتل منتخب السويس المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل الشواكيش الترتيب برصيد 4 نقاط.

وسيحتاج الحرس للفوز أو التعادل من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط لدوري المحترفين.

فيما لا سبيل سوى الفوز لسبورتنج من أجل التأهل للكبار الموسم المقبل.

وكان الثنائي بتروجت بطل دوري المحترفين ووصيفه غزل المحلة قد حجزا مقعدها في الدوري بالموسم المقبل في انتظار تحديد المتأهل الثالث.

موعد مباراة حرس الحدود أمام سبورتنج الحاسمة.. والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو.

وتبدأ المباراة وفقا للجدول المقرر في الخامسة مساءً.

ويستضيف ملعب حرس الحدود المباراة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

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