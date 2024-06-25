أجندة مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. الأهلي مرتين والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الثلاثاء رسميا مواعيد مباريات المؤجلات للدوري المصري بالإضافة للقاءات المسابقة حتى نهاية الموسم.

فكيف جاءت أجندة بيراميدز المعلن عنها من قبل والتي تم الإعلان عنها اليوم؟

سيخوض بيراميدز 9 مباريات خلال 51 يوما.

ويحتل بيراميدز حاليا صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وسيلعب بيراميدز ضد الأهلي مرتين متتاليتين ثم ضد الزمالك.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل

28 يونيو

الجولة 28: سموحة × بيراميدز.

2 يوليو

الجولة 29: بيراميدز × زد.

8 يوليو

الجولة 30: الاتحاد السكندري × بيراميدز.

المباريات التي تم الإعلان عنها اليوم.

12 يوليو

مؤجلة من الجولة 14: الأهلي × بيراميدز.

22 يوليو

الجولة 31: بيراميدز × الأهلي.

26 يوليو

مؤجلة من الجولة 18: الزمالك × بيراميدز.

30 يوليو

الجولة 32: فاركو × بيراميدز.

14 أغسطس

الجولة 33: بيراميدز × الداخلية.

17 أغسطس

الجولة 34: طلائع الجيش × بيراميدز.

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة سيتم تحديدها في وقت لاحق بعد معرفة موقف المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.