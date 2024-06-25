أجندة مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. المحلة والجيش مرتين

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول ترتيب الدوري المصري بالكامل حتى نهايته.

وينتهي الدوري المصري يوم 18 أغسطس بمباريات الجولة 34.

وأعلنت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة بالكامل بالإضافة إلى الجولات من 31 وحتى 34.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري.

وسيخوض الزمالك 13 مباراة في الدوري خلال 48 يوما.

وسيختتم الزمالك مبارياته بمواجهة بلدية المحلة يوم 17 يوليو.

29 يونيو.

الجولة 28: الزمالك × سيراميكا كليوباترا.

يوم 3 يوليو.

الجولة 29: فاركو × الزمالك.

يوم 7 يوليو.

الجولة 30: الزمالك × الإسماعيلي.

11 يوليو.

مؤجلة من الجولة 16: طلائع الجيش × الزمالك.

15 يوليو.

مؤجلة من الجولة 17: الزمالك × بلدية المحلة.

المباريات التي تم الإعلان عنها اليوم:

21 يوليو.

الجولة 31 يوليو: الداخلية × الزمالك.

26 يوليو.

مؤجلة من الجولة 18: الزمالك × بيراميدز.

29 يوليو.

مؤجلة من الجولة 19: الزمالك × المقاولون العرب.

2 أغسطس.

الجولة 32: الزمالك × الجونة

5 أغسطس.

مؤجلة من الجولة 22: الزمالك × إنبي.

8 أغسطس.

مؤجلة من الجولة 23: الزمالك × زد.

14 أغسطس.

الجولة 33: الزمالك × طلائع الجيش.

17 أغسطس.

الجولة 34: بلدية المحلة × الزمالك.

إليكم مواعيد المباريات المؤجلة في #دوري_nile📊#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/Pv99pD4kcY

— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) June 25, 2024

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة سيتم تحديدها في وقت لاحق بعد معرفة موقف المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.

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