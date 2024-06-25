انتهت يورو 2024 - هولندا (2) - (3) النمسا.. صدارة نمساوية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - هولندا - النمسا - يورو 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد النمسا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس التجربة الأولى.. جاريدو مدربا لـ برسبوليس الإيراني المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية يرد على تصريحات أحمد سالم حول مناصب عامر حسين وائل حبيب مديرا للتعاقدات بغزل المحلة

نهاية المباراة بفوز النمسا بثلاثة أهداف لهدفين.

ق86: رأسية رائعة من فيجورست مرت أعلى المرمى بقليل.

ق83: جوووول رابع للنمسا؟ لا تم إلغائه بداعي التسلل على كريستوف بومجارتنر.

ق80: جووووووووووول ثاااالث للنمسا عن طريق سابيتزر.

ق78: جووووووووول تم احتساب هدف ديباي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق75: جووووول؟ لا لا، ديباي سجل هدفا تم إلغائه بداعي لمسة يد.

ق61: موقع البطولة والاتحاد الأوروبي احتسب الهدف لرومانو شميد.

ق60: جوووووووول ثااان للنمسا وعكسي مجددا بعد رأسية من رومانو شميد حاول ستيفان دي فريج تشتيتها لكن سكنت الكرة الشباك.

ق47: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لهولندا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.

ق42: رأسية من ديباي لكنها مرت لخارج الملعب.

ق38: تسديدة من سابيتزر تصدى لها حارس هولندا.

ق33: مازال منتخب النمسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق24: تسديدة يسارية من مالين مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى النمسا.

ق11: تسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: جووووووول النمسا تتقدم بهدف عكسي عن طريق دونيل مالين.

انطلاق المباراة.

يورو 2024 منتخب هولندا
نرشح لكم
حالة لم تحدث من قبل استغلوا غفوة الأسود يورو 2024 - ديشامب: في النهاية تأهلنا إلى دور الـ16.. وأتمنى أن تحصلوا على راحة وتتركونا انتهت يورو 2024 – الدنمارك (0) - (0) صربيا.. الكثير من الملل فقط انتهت في يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. نقطة لكل فريق تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا رانجنيك أصبح مدربا يا رونالدو تشكيل يورو 2024 - ثلاثي في دفاع الدنمارك.. وميتروفيتش وحيدا في هجوم صربيا
أخر الأخبار
حالة لم تحدث من قبل 43 دقيقة | ألمانيا 2024
استغلوا غفوة الأسود 48 دقيقة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - بعد وعد بتنفيذ مطالبه وإعلان الجدول.. الزمالك يقترب من مواجهة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
المقاولون: نؤيد الزمالك في موقفه.. لا يوجد عدالة في الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - ديشامب: في النهاية تأهلنا إلى دور الـ16.. وأتمنى أن تحصلوا على راحة وتتركونا 2 ساعة | ألمانيا 2024
انتهت يورو 2024 – الدنمارك (0) - (0) صربيا.. الكثير من الملل فقط 2 ساعة | ألمانيا 2024
انتهت في يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. نقطة لكل فريق 3 ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا 3 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة