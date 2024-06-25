انتهت يورو 2024 - هولندا (2) - (3) النمسا.. صدارة نمساوية
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد النمسا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز النمسا بثلاثة أهداف لهدفين.
ق86: رأسية رائعة من فيجورست مرت أعلى المرمى بقليل.
ق83: جوووول رابع للنمسا؟ لا تم إلغائه بداعي التسلل على كريستوف بومجارتنر.
ق80: جووووووووووول ثاااالث للنمسا عن طريق سابيتزر.
ق78: جووووووووول تم احتساب هدف ديباي بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق75: جووووول؟ لا لا، ديباي سجل هدفا تم إلغائه بداعي لمسة يد.
ق61: موقع البطولة والاتحاد الأوروبي احتسب الهدف لرومانو شميد.
ق60: جوووووووول ثااان للنمسا وعكسي مجددا بعد رأسية من رومانو شميد حاول ستيفان دي فريج تشتيتها لكن سكنت الكرة الشباك.
ق47: جوووووول جاكبو يدرك التعادل لهولندا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون رد.
ق42: رأسية من ديباي لكنها مرت لخارج الملعب.
ق38: تسديدة من سابيتزر تصدى لها حارس هولندا.
ق33: مازال منتخب النمسا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق24: تسديدة يسارية من مالين مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى النمسا.
ق11: تسديدة من تيجاني ريجنديرز مرت بجوار المرمى بقليل.
ق7: جووووووول النمسا تتقدم بهدف عكسي عن طريق دونيل مالين.
انطلاق المباراة.