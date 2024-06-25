أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. بيراميدز مرتين بينهما فيوتشر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الثلاثاء رسميا مواعيد مباريات المؤجلات للدوري المصري بالإضافة للقاءات المسابقة حتى نهاية الموسم.

فكيف جاءت أجندة الأهلي المعلن عنها من قبل والتي تم الإعلان عنها اليوم؟

سيخوض الأهلي 15 مباراة خلال 49 يوما.

وخاض الأهلي حتى الآن 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني بـ45 نقطة.

وسيواجه الأهلي بيراميدز مرتين يومي 12 يوليو و22 يوليو وبينهما مودرن فيوتشر في 16 من الشهر ذاته.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل

فكيف هي أجندة الأهلي حتى نهاية الموسم؟

المباريات المعلن عنها من قبل:

الجمعة 28 يونيو

الجولة 28: الأهلي ضد فاركو

الإثنين 1 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 13: طلائع الجيش ضد الأهلي

الخميس 4 يوليو

الجولة 29: الأهلي ضد الداخلية

الإثنين 8 يوليو

الجولة 30: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجمعة 12 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 14: الأهلي ضد بيراميدز

المباريات التي تم الإعلان عنها اليوم:

الثلاثاء 16 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 17: مودرن فيوتشر ضد الأهلي

الإثنين 22 يوليو

الجولة 31: بيراميدز ضد الأهلي

الجمعة 26 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 18: المصري ضد الأهلي

الإثنين 29 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 19: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس 1 أغسطس

الجولة 32: الأهلي ضد البنك الأهلي

الأحد 4 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 23: الأهلي ضد المقاولون العرب

الخميس 8 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 24: سموحة ضد الأهلي

الأحد 11 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 25 الأهلي ضد زد

الأربعاء 14 أغسطس

الجولة 33: إنبي ضد الأهلي

السبت 17 أغسطس

الجولة 34: الأهلي ضد مودرن فيوتشر

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة سيتم تحديدها في وقت لاحق بعد معرفة موقف المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.