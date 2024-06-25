أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. بيراميدز مرتين بينهما فيوتشر

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الثلاثاء رسميا مواعيد مباريات المؤجلات للدوري المصري بالإضافة للقاءات المسابقة حتى نهاية الموسم.

فكيف جاءت أجندة الأهلي المعلن عنها من قبل والتي تم الإعلان عنها اليوم؟

سيخوض الأهلي 15 مباراة خلال 49 يوما.

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس كما انفرد في الجول – الإسباني فرناندو باربيتو مدربا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية يرد على تصريحات أحمد سالم حول مناصب عامر حسين

وخاض الأهلي حتى الآن 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني بـ45 نقطة.

وسيواجه الأهلي بيراميدز مرتين يومي 12 يوليو و22 يوليو وبينهما مودرن فيوتشر في 16 من الشهر ذاته.

يذكر أنه تم الإعلان من قبل

فكيف هي أجندة الأهلي حتى نهاية الموسم؟

المباريات المعلن عنها من قبل:

الجمعة 28 يونيو

الجولة 28: الأهلي ضد فاركو

الإثنين 1 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 13: طلائع الجيش ضد الأهلي

الخميس 4 يوليو

الجولة 29: الأهلي ضد الداخلية

الإثنين 8 يوليو

الجولة 30: الأهلي ضد طلائع الجيش

الجمعة 12 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 14: الأهلي ضد بيراميدز

المباريات التي تم الإعلان عنها اليوم:

الثلاثاء 16 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 17: مودرن فيوتشر ضد الأهلي

الإثنين 22 يوليو

الجولة 31: بيراميدز ضد الأهلي

الجمعة 26 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 18: المصري ضد الأهلي

الإثنين 29 يوليو

مباراة مؤجلة من الجولة 19: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس 1 أغسطس

الجولة 32: الأهلي ضد البنك الأهلي

الأحد 4 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 23: الأهلي ضد المقاولون العرب

الخميس 8 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 24: سموحة ضد الأهلي

الأحد 11 أغسطس

مباراة مؤجلة من الجولة 25 الأهلي ضد زد

الأربعاء 14 أغسطس

الجولة 33: إنبي ضد الأهلي

السبت 17 أغسطس

الجولة 34: الأهلي ضد مودرن فيوتشر

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة سيتم تحديدها في وقت لاحق بعد معرفة موقف المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
بعد إلغاء القمة.. طاقم التحكيم الإسباني يؤدي جولة سياحية في القاهرة المقاولون يطلب إعادة مباراة بيراميدز مران الأهلي – كولر يعوض مواجهة الزمالك بـ"تراي ماتش" أحمد ساري لـ في الجول: قبلت مهمة تدريب الاتحاد دون تفكير.. ونحتاج إعداد نفسي للخروج من الكبوة أجندة مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. الأهلي مرتين والزمالك أجندة مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. المحلة والجيش مرتين رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية يرد على تصريحات أحمد سالم حول مناصب عامر حسين
أخر الأخبار
مباشر يورو 2024 – الدنمارك ضد صربيا 3 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا 37 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد إلغاء القمة.. طاقم التحكيم الإسباني يؤدي جولة سياحية في القاهرة 42 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك أصبح مدربا يا رونالدو 46 دقيقة | ألمانيا 2024
المقاولون يطلب إعادة مباراة بيراميدز 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - ثلاثي في دفاع الدنمارك.. وميتروفيتش وحيدا في هجوم صربيا 54 دقيقة | ألمانيا 2024
خضعت لـ مبابي 59 دقيقة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة