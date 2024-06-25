رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية من الدوري المصري، بالإضافة إلى مواعيد آخر 4 جولات.

وحددت رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل لنهاية الدوري.

وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة كالآتي:

الجولة 17

الإثنين 15 يوليو

الزمالك × بلدية المحلة – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن فيوتشر × الأهلي – 7:00 – استاد القاهرة

الجولة 18

الجمعة 26 يوليو

المصري × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب

الزمالك × بيراميدز – 7:00 – استاد القاهرة

الجولة 19

الإثنين 29 يوليو

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – 7:00 – استاد القاهرة

المقاولون العرب × الزمالك – 700 مساء – استاد المقاولون العرب

الجولة 22

الإثنين 5 أغسطس

الزمالك × إنبي – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة 23

الأحد 4 أغسطس

الأهلي × المقاولون العرب – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الخميس 8 أغسطس

زد × الزمالك – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة 24

الخميس 8 أغسطس

سموحة × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب

الجولة 25

الأحد 11 أغسطس

الأهلي × زد – 7:00 مساء – استاد القاهرة

بينما جاءت مواعيد الجولات من 31 وحتى 34 كالآتي: