رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية من الدوري المصري، بالإضافة إلى مواعيد آخر 4 جولات.

وحددت رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل لنهاية الدوري.

وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة كالآتي:

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الجولة 17

الإثنين 15 يوليو

الزمالك × بلدية المحلة – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الثلاثاء 16 يوليو

مودرن فيوتشر × الأهلي – 7:00 – استاد القاهرة

الجولة 18

الجمعة 26 يوليو

المصري × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب

الزمالك × بيراميدز – 7:00 – استاد القاهرة

الجولة 19

الإثنين 29 يوليو

الأهلي × سيراميكا كليوباترا – 7:00 – استاد القاهرة

المقاولون العرب × الزمالك – 700 مساء – استاد المقاولون العرب

الجولة 22

الإثنين 5 أغسطس

الزمالك × إنبي – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة 23

الأحد 4 أغسطس

الأهلي × المقاولون العرب – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الخميس 8 أغسطس

زد × الزمالك – 7:00 مساء – استاد القاهرة

الجولة 24

الخميس 8 أغسطس

سموحة × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب

الجولة 25

الأحد 11 أغسطس

الأهلي × زد – 7:00 مساء – استاد القاهرة

بينما جاءت مواعيد الجولات من 31 وحتى 34 كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎دورى Mile مباريات الجولة 31 الـ 31 لسبت بوليو O 04:00 فاركو الاتحاد السكندري طلائع الجيش 07：00 بلدية المحلة البنك لأهلي 07:00 لسدالمدرورزون_قعم سير اميکا كليوباترا บปม اأحد المقاولون العرب 04:00 生） ستدالجيفو2زاقصر زد المصري M 07:00 الزمالك إنبي 07：00 صفادالعام الداخلية الإنتون22ج9 الجونة oh 04:00 tsاaeارویه الأهلي الإسماعيلي 07:00 سموحة بيراميدز 07:00 သခ opHa مودرن فيوتشر #دوري_elin‎'‎May be an image of textMay be an image of ‎text that says '‎دوري MiLe مباريات الجولة 1133 الـ 33 البقنون الفطس 07:00 سموحة الماوون الاتحاد السكندري امیکا سيراميكا كليوباترا 07:00 مودرن فيوتشر التلبقلء اأعسطس فاركو 04:00 المقاولون العرب البنك الأهلي ናቶ 07:00 جلاه لرمحلبلهة بلدية المحلة الإسماعيلي 07:00 لاداجولة الجونة أعسطس للاريهاء زد 04:00 م طلائع الجيش المصري عن 04:00 ခ် epaiata EpelAlala الداخلية الزمالك 07:00 لا الدعلياجوم الأهلي بيراميدز 07:00 ماد المشایتی افا العرب إنبي #دوري_elin‎'‎May be an image of text

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