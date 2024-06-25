رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:44
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية من الدوري المصري، بالإضافة إلى مواعيد آخر 4 جولات.
وحددت رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل لنهاية الدوري.
وجاءت مواعيد المباريات المؤجلة كالآتي:
الجولة 17
الإثنين 15 يوليو
الزمالك × بلدية المحلة – 7:00 مساء – استاد القاهرة
الثلاثاء 16 يوليو
مودرن فيوتشر × الأهلي – 7:00 – استاد القاهرة
الجولة 18
الجمعة 26 يوليو
المصري × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب
الزمالك × بيراميدز – 7:00 – استاد القاهرة
الجولة 19
الإثنين 29 يوليو
الأهلي × سيراميكا كليوباترا – 7:00 – استاد القاهرة
المقاولون العرب × الزمالك – 700 مساء – استاد المقاولون العرب
الجولة 22
الإثنين 5 أغسطس
الزمالك × إنبي – 7:00 مساء – استاد القاهرة
الجولة 23
الأحد 4 أغسطس
الأهلي × المقاولون العرب – 7:00 مساء – استاد القاهرة
الخميس 8 أغسطس
زد × الزمالك – 7:00 مساء – استاد القاهرة
الجولة 24
الخميس 8 أغسطس
سموحة × الأهلي – 7:00 مساء – برج العرب
الجولة 25
الأحد 11 أغسطس
الأهلي × زد – 7:00 مساء – استاد القاهرة
بينما جاءت مواعيد الجولات من 31 وحتى 34 كالآتي: