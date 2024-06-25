تشكيل يورو 2024 - تغيير في دفاع هولندا.. وأرناوتوفيتش يقود هجوم النمسا

أعلن كل من رونالد كومان مدرب هولندا ورالف رانجنك مدرب النمسا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب هولندا مع النمسا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويشهد تشكيل هولندا وجود تغيير بخط الدفاع بمشاركة لوتشاريل جيترويدا بدلا من دينزل دومفرايل كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: بارت فيبروجن.

الدفاع: لوتشاريل جيرتويدا - ستيفان دي فري - فيرجل فان دايك - ناثان أكي.

الوسط: جيردي شوتين - جوي فيرمين - تيجاني رييندرز.

ألهجوم: دونيل مالين - ممفيس ديباي - كودي جاكبو.

ويقود ماركو أرناوتوفيتش خط هجوم النمسا.

وجاء تشكيل النمسا بالكامل كالتالي:

الحارس: باترك بينتز.

الدفاع: ستيفان بوش - ماكسميليان فوبير - فيليب ليينهارت - أليكساندر براس.

الوسط: نيكولاس سيفالد - رومانو شميد - فلوريان جريليتش.

الهجوم: باترك فيمير - ماركو أرناوتوفيتش - مارسيل سابيتزر.

ويحتل هولندا المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا، بينما يحتل النمسا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.