تشكيل يورو 2024 – مبابي "المقنع" يعود لقيادة فرنسا وليفاندوفسكي أساسي مع بولندا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي بالقناع - فرنسا - يورو 2024

عاد كيليان مبابي لقيادة هجوم فرنسا بعد غيابه عن مباراة هولندا الماضية للإصابة، وذلك أمام بولندا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويلعب منتخب فرنسا ضد بولندا في الجولة الأخيرة من مجموعات يورو 2024 في ألمانيا.

ويشارك مبابي في المباراة مرتديا القناع الواقي للوجه بعد إصابته في المباراة الأولى أمام النمسا.

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وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز

الوسط: أدريان رابيو – نجولو كانتي – تشواميني

الهجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – برادلي باركولا

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع هولندا المتصدر.

وجاء تشكيل بولندا كالآتي:

المرمى: لوكاس سكوروبسكي

الدفاع: يان بيدناريك – بافل دافيدوفيتش – ياكوب كيفيور

الوسط: الوسط: شميسواف فرانكوفسكي – جاكوب مودر - بيوتر زيلينسكي – نيكولا زاليفسكي

الهجوم: سيباستيان شيمانسكي – روبرت ليفاندوفسكي - كاسبر أوربانسكي

ويأتي منتخب بولندا في المركز الرابع دون نقاط، والنمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

كيليان مبابي يورو 2024 هولندا فرنسا
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