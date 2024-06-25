التجربة الأولى.. جاريدو مدربا لـ برسبوليس الإيراني
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 17:59
كتب : FilGoal
يخوض الإسباني خوان كارلوس جاريدو تجربته الأولى في إيران من بوابة برسبوليس الإيراني.
ورحل جاريدو عن تدريب اتحاد العاصمة الجزائري بعد تراجع نتائجه بالموسم المنصرم.
وأعلن جاريدو عبرحسابه على إنستجرام تعاقده بشكل رسمي مع نادي برسبوليس الإيراني.
وسبق لجاريدو أن درب فرق الأهلي والإسماعيلي والوداد المغربي على فترتين وكذلك الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي.
وعربيا درب أيضا فريقي العين الإماراتي والاتفاق السعودي.
وخلال مسيرته التدريب حقق المدرب البالغ 55 عاما 4 ألقاب 2 منها مع الأهلي هي السوبر المصري والكونفدرالية في 2014 ومع الرجاء كأس العرش المغربي والكونفدرالية في 2018.
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