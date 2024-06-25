المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية يرد على تصريحات أحمد سالم حول مناصب عامر حسين

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 17:44

كتب : بسام أبوبكر

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

رد حسن إسماعيل المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية لكرة القدم على تصريحات أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك حول مناصب عامر حسين.

وقال إسماعيل في تصريحات لـ FilGoal.com: "عامر حسين ليس رئيسا لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم لأن المناطق لم تعد موجودة ولكن أصبح هناك فرع لكل محافظة يديره 5 موظفين وفي الإسكندرية لا يتواجد عامر حسين من ضمنهم وفي النهاية يشرف وليد العطار على الفروع بكامل المحافظات".

وأضاف "عامر حسين أيضا ليس مشرفا على قطاع الكرة بنادي سبورتنج لأن ياسر الشايب هو الذي يتولى ذلك المنصب، عامر حسين فقط عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالانتخاب والمشرف العام على المسابقات في الرابطة ولا يشغل أي منصب آخر في كرة القدم المصرية".

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وكان سالم قد تحدث عبر قناة إم بي سي مصر حول مناصب عامر حسين وقال: "عامر حسين يتولى رئيس منطقة الإسكندرية، وعضو رابطة الأندية، وعضو اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات، والمدير التنفيذي لنادي سبورتنج، فكيف يستطيع إدارة كل تلك المناصب، يدير الأمور بشكل بعيد عن الحداثة، هل يستطيع الجلوس على الكمبيوتر لوضع جدول مباريات الدوري؟"

وأضاف: "لا نعلم من هم أعضاء لجنة المسابقات الأربعة، ولمن نشكو عامر حسين رئيس اللجنة؟"

واعتذر الزمالك عن عدم خوض مباراة الأهلي والتي كان مقرر لها مساء اليوم الثلاثاء وقررت رابطة الأندية اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 2-0 مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.

عامر حسين
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