وائل حبيب مديرا للتعاقدات بغزل المحلة
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 17:42
كتب : رضا السنباطي
سيتولى وائل حبيب منصب مدير لجنة التخطيط والتعاقدات والكشافين بنادي غزل المحلة.
وحجز غزل المحلة مقعده في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعدما حصل على المركز الثاني بدوري المحترفين.
وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تعيين وائل حبيب مديراً للجنة التخطيط والتعاقدات والكشافين بالنادي.
وعمل وائل حبيب مديرا للكرة بنادي الأسيوطي وبني سويف ثم عمل مديرا رياضيا لنادي لافيينا.
واستمر حبيب مع لافيينا لعدة سنوات ونجح في الصعود مع الفريق من القسم الرابع إلى دوري المحترفين.
ويتولى أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لنادي غزل المحلة، ونجح في قيادتهم للعودة إلى الدوري الممتاز.
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