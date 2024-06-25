سويلم لـ في الجول: اعتذار الزمالك عن عدم خوض لقاء سيراميكا؟ لا يمكن استباق الأحداث

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 17:35

كتب : أحمد الخولي

ثروت سويلم

هل سيهبط الزمالك للدرجة الرابعة لو رفض مواجهة سيراميكا كليوباترا؟ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يجيب.

وقال سويلم لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "أولا نحن نريد وننتظر مشاركة الزمالك وإنهاء تلك الأزمة، ونحن على يقين أن إدارة الزمالك الحكيمة لن تصل بنا لتلك المرحلة الصعبة".

واستدرك سويلم "لكن هناك لائحة يتم تطبيقها وفي الوقت ذاته لا يمكن إصدار قرارات أو عقوبات مسبقة على مواقف لم تحدث، بل ندرس الحالة وما يتوافق معها من عقوبات مناسبة لها من اللائحة".

أخبار متعلقة:
دياب يكشف لـ في الجول كيفية عقوبة المسؤول عن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك خبر في الجول – الرابطة تخطر الزمالك بخسارة القمة وخصم 3 نقاط منه.. وغرامة مالية

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا في 29 يونيو الجاري في الجولة 28 من الدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بـ37 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

أما الزمالك فيأتي عاشرا بـ34 نقطة من 21 مباراة خاضها.

وكان الزمالك أعلن مساء أمس الإثنين رفضه رسميا خوض مواجهة القمة ضد الأهلي في الجولة 27 من الدوري وتم اعتبار الفريق الأحمر فائزا 2-0.

ماذا حدث؟

أصدر الزمالك بيانا عقب مباراته أمام المصري يوم 17 يونيو أوضح فيه 4 مطالب (طالع التفاصيل).

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، والثاني هو رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل، والرابع هو عدم لعب أي مباراة بعد مباراة فاركو المؤجلة من الجولة 12 (التي فاز بها الزمالك بالفعل يوم 22 يونيو) لحين تسلم جدول كامل للمباريات حتى نهاية الدوري.

وشهد السبت الماضي إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.

وأوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا

أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباريات أقل من الأهلي.

ثروت سويلم رابطة الأندية الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
بعد إلغاء القمة.. طاقم التحكيم الإسباني يؤدي جولة سياحية في القاهرة المقاولون يطلب إعادة مباراة بيراميدز مران الأهلي – كولر يعوض مواجهة الزمالك بـ"تراي ماتش" أحمد ساري لـ في الجول: قبلت مهمة تدريب الاتحاد دون تفكير.. ونحتاج إعداد نفسي للخروج من الكبوة أجندة مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. الأهلي مرتين والزمالك أجندة مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. المحلة والجيش مرتين أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. بيراميدز مرتين بينهما فيوتشر رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري.. والنهاية 18 أغسطس
أخر الأخبار
مباشر يورو 2024 – الدنمارك ضد صربيا 4 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 - إنجلترا (0)-(0) سلوفينيا.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – جالاجير بدلا من أرنولد.. وسيسكو يقود هجوم سلوفينيا 38 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد إلغاء القمة.. طاقم التحكيم الإسباني يؤدي جولة سياحية في القاهرة 44 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك أصبح مدربا يا رونالدو 47 دقيقة | ألمانيا 2024
المقاولون يطلب إعادة مباراة بيراميدز 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - ثلاثي في دفاع الدنمارك.. وميتروفيتش وحيدا في هجوم صربيا 56 دقيقة | ألمانيا 2024
خضعت لـ مبابي ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة