سويلم لـ في الجول: اعتذار الزمالك عن عدم خوض لقاء سيراميكا؟ لا يمكن استباق الأحداث

هل سيهبط الزمالك للدرجة الرابعة لو رفض مواجهة سيراميكا كليوباترا؟ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية يجيب.

وقال سويلم لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "أولا نحن نريد وننتظر مشاركة الزمالك وإنهاء تلك الأزمة، ونحن على يقين أن إدارة الزمالك الحكيمة لن تصل بنا لتلك المرحلة الصعبة".

واستدرك سويلم "لكن هناك لائحة يتم تطبيقها وفي الوقت ذاته لا يمكن إصدار قرارات أو عقوبات مسبقة على مواقف لم تحدث، بل ندرس الحالة وما يتوافق معها من عقوبات مناسبة لها من اللائحة".

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا في 29 يونيو الجاري في الجولة 28 من الدوري.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بـ37 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

أما الزمالك فيأتي عاشرا بـ34 نقطة من 21 مباراة خاضها.

وكان الزمالك أعلن مساء أمس الإثنين رفضه رسميا خوض مواجهة القمة ضد الأهلي في الجولة 27 من الدوري وتم اعتبار الفريق الأحمر فائزا 2-0.

ماذا حدث؟

أصدر الزمالك بيانا عقب مباراته أمام المصري يوم 17 يونيو أوضح فيه 4 مطالب (طالع التفاصيل).

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، والثاني هو رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل، والرابع هو عدم لعب أي مباراة بعد مباراة فاركو المؤجلة من الجولة 12 (التي فاز بها الزمالك بالفعل يوم 22 يونيو) لحين تسلم جدول كامل للمباريات حتى نهاية الدوري.

وشهد السبت الماضي إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.

وأوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا

أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباريات أقل من الأهلي.