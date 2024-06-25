تعيين أحمد ساري مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين أحمد ساري مديرا فنيا للفريق خلفا لطارق العشري.

وسيقود ساري الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الاتحاد قد أعلن قبول استقالة طارق العشري التي قدمها عقب الهزيمة من فاركو.

أحمد سارى - مدير فني.

كرم مرسى - مدرب عام.

عصام ربيع - مدرب.

محمد لطفي قطب - مدرب مساعد.

وليد سليمان - مخطط أحمال.

مجدي بهلول - مدرب حراس مرمى.

الهزيمة كانت الثالثة على التوالي للاتحاد، والرابعة في آخر 5 مباريات متتالية بلا أي انتصار في الدوري، وبنقطة وحيدة من 15.

وفي آخر 10 مباريات، حقق الاتحاد انتصارين وتعادلين فقط، بمجموع 8 نقاط من 30.

وفي كأس مصر، تعرض الاتحاد السكندري لإقصاء صاعق من دور الـ 32 على يد أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.