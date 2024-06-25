بيلد: بايرن على وشك الإعلان عن صفقة ضم نجم بالاس

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي

أوضحت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ أصبح على بعد خطوة من إعلان ضم مايكل أوليسي من كريستال بالاس.

وأفاد التقرير بأن مجلس الإشراف على نادي بايرن ميونيخ وافق على إبرام صفقة ضم أوليسي.

وتوصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع كريستال بالاس للتعاقد مع مايكل أوليسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وحسب موقع ذا أثلتيك فإن نادي بايرن قد اتفق مع كريستال بالاس للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وذكر الموقع أن النادي البافاري قد تغلب على نيوكاسل وتشيلسي في سباق التعاقد مع أوليسي.

وتأتي هزيمة بايرن لمنافسيه بعد اتفاقه أيضا مع أوليسي على راتبه ومدة التعاقد.

وأكد الموقع أن أوليسي أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن رافضا عروض نيوكاسل وتشيلسي وكذلك تمديد عقده مع كريستال بالاس.

ولعب أوليسي مع شباب أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وريدينج.

وشارك للمرة الأولى في الفريق الأول خلال مسيرته مع ريدينج.

وانتقل أوليسي إلى كريستال بالاس في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتمكن أوليسي من لعب 19 مباراة مع بالاس مع تسجيله 10 أهداف وصناعة 6 آخرين.

مايكل أوليسي كريستال بالاس بايرن ميونيخ
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