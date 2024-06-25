ريليفو: بورتو يقترب من التعاقد مع مدافع برشلونة

يقترب نادي بورتو من التعاقد مع ميكاييل فاي مدافع فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب المدافع السنغالي في الفريق الثاني لبرشلونة ولم يشارك مع الفريق الأول مطلقا.

وحسب موقع ريليفو فإن النادي البرتغالي اقترب من التعاقد مع فاي مقابل 15 مليون يورو.

وذكر الموقع أن برشلونة طلب الحصول في البداية على مبلغ أكثر من 15 مليون يورو، لكن في النهاية لم ينجح في الأمر ووافق على هذه القيمة.

وأكد الموقع أن برشلونة رفض عروضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 10 ملايين يورو من نادي لانس الفرنسي.

وتم مراقبة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما من قبل باير ليفركوزن ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وانتقل فاي إلى النادي الكتالوني قادما من كوستوسيا الكرواتي مقابل مليون ونصف يورو في صيف 2023.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في الموسم المنقضي قد فضل ضم باو كوبارسي المدافع البالغ من العمر 17 عاما للعب في الفريق الأول ولعب بشكل أساسي على ضم فاي.