السوبر السعودي يعود من الصين إلى السعودية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن بطولة كأس السوبر السعودي لم تقام في الصين، كما أعلن قبل شهور.

ستقام البطولة بين 4 فرق خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.

قبل شهور، أشارت الجريدة السعودية إلى وجود منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني تفوق على ما قدمته الدوحة وأبو ظبي مجتمعتين.

فيما أفادت الرياضية يوم الثلاثاء أن اتحاد الكرة السعودي استبعد فكرة تنظيم البطولة في الصين.

وذلك بسبب اختلاف في شروط العقد بين الطرفين أدى إلى إنهاء الاتفاق الشفهي، على أن تكون الطائف وأبها خيارًا بديلًا بسبب الأجواء المناسبة في الصيف، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية في البلاد.

وأضاف التقرير أن الجانب السعودي يملك عرضًا من قطر لاستضافة البطولة على ملاعب مكيفة، التي نظمت عليها مباريات كأس العالم 2022، لكن تبدو فرصتهم أقل.

وكانت النسخة الماضية نظمت في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، والتي فاز بها الهلال من أمام غريمه النصر 2ـ1.

وتخوض أربعة فرق، هي الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون، منافسات البطولة.

وتلعب مباريات نصف النهائي يومي 13 و 14 أغسطس المقبل، بينما سيكون النهائي في الـ 17 من الشهر ذاته.

ويتصدر الهلال أكثر الفرق تحقيقًا للسوبر بـ 4 مرات، يليه النصر مرتين.