طرابزون يرفض مشاركة تريزيجيه مع مصر في أولمبياد باريس

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 15:24

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه - طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور رفض مشاركة لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" في أولمبياد باريس 2024.

وأشار النادي إلى أنه تلقى دعوة رسمية لمشاركة تريزيجيه مع مصر في الأولمبياد مع تلقيه طلبا من اللاعب يفيد برغبته في المشاركة.

ورفض طرابزون مشاركة تريزيجيه في الأولمبياد بسبب ارتباطه بمباريات تصفيات الدوري الأوروبي خلال تلك الفترة.

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ويشارك طرابزون في تصفيات الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث في الدوري التركي بالموسم الماضي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في الموسم الماضي في 28 مباراة وخلالها سجل 11 هدفا وصنع 6 أهداف.

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس يوم 24 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الدومنيكان وأوزبكستان وإسبانيا.

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