رئيس أتليتكو: الأمر لم يتغير.. ولا نعلم موقف برشلونة تجاه فيليكس

شدد إنيركي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد أن موقف برشلونة تجاه جواو فيليكس لم يتغير.

ويلعب فيليكس في برشلونة على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء في الموسم المنقضي.

وقال سيريزو لصحيفة سبورت: "الوضع هو نفسه تماما كما كان قبل 15 يوما وقبل ثلاثة أشهر، هو لاعب أتلتيكو مدريد ويلعب على سبيل الإعارة في برشلونة".

وأتم "لا نعلم موقف برشلونة، وعندما نعرف ذلك سنتخذ القرارات التي يتعين علينا اتخاذها".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع برشلونة في 44 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين فقط.

وأكد اللاعب البرتغالي من قبل أنه يريد الاستمرار مع النادي الكتالوني إذ قال في وقت سابق في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أنا على سبيل الإعارة في برشلونة، الأمر لا يعتمد علي، خطتي واضحة، أنا أحب برشلونة وأريد البقاء".

وأتم "الأمر يعتمد على عدة عوامل، ولذلك دعونا نرى ما سيحدث".