رئيس أتليتكو: الأمر لم يتغير.. ولا نعلم موقف برشلونة تجاه فيليكس

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

شدد إنيركي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد أن موقف برشلونة تجاه جواو فيليكس لم يتغير.

ويلعب فيليكس في برشلونة على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء في الموسم المنقضي.

وقال سيريزو لصحيفة سبورت: "الوضع هو نفسه تماما كما كان قبل 15 يوما وقبل ثلاثة أشهر، هو لاعب أتلتيكو مدريد ويلعب على سبيل الإعارة في برشلونة".

أخبار متعلقة:
إيفرتون يمدد عقد مدافعه دياب يكشف لـ في الجول كيفية عقوبة المسؤول عن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي الدور على مودريتش؟ لعنة القائد مستمرة في ريال مدريد رومانو: الغرافة القطري يتوصل لاتفاق لضم خوسيلو

وأتم "لا نعلم موقف برشلونة، وعندما نعرف ذلك سنتخذ القرارات التي يتعين علينا اتخاذها".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع برشلونة في 44 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين فقط.

وأكد اللاعب البرتغالي من قبل أنه يريد الاستمرار مع النادي الكتالوني إذ قال في وقت سابق في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أنا على سبيل الإعارة في برشلونة، الأمر لا يعتمد علي، خطتي واضحة، أنا أحب برشلونة وأريد البقاء".

وأتم "الأمر يعتمد على عدة عوامل، ولذلك دعونا نرى ما سيحدث".

الدوري الإسباني برشلونة أتليتكو مدريد جواو فيليكس
نرشح لكم
الدور على مودريتش؟ لعنة القائد مستمرة في ريال مدريد رومانو: الغرافة القطري يتوصل لاتفاق لضم خوسيلو لم ينتقل سبيناتزولا بعد قصة مثيرة.. تقرير: نابولي يقترب من تحقيق هدف قديم لـ كونتي تشالهان أوجلو يرد بشكل حاسم على عرض بايرن رسالة إلى مدريد؟ مودريتش: أريد أن ألعب كرة القدم للأبد ولكن بعد دخول المستشفى.. ليل يكشف مستجدات حالة بن طالب مواعيد مباريات الثلاثاء 25 يونيو.. حسم الصدارة بين إنجلترا وهولندا ومصير إنجلترا في يورو 2024 أغرب يوم في حياة مودريتش
أخر الأخبار
طرازبون يرفض مشاركة تريزيجيه مع مصر في أولمبياد باريس 9 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أتليتكو: الأمر لم يتغير.. ولا نعلم موقف برشلونة تجاه فيليكس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد مدافعه 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدور على مودريتش؟ لعنة القائد مستمرة في ريال مدريد 51 دقيقة | الدوري الإسباني
دياب يكشف لـ في الجول كيفية عقوبة المسؤول عن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
رومانو: الغرافة القطري يتوصل لاتفاق لضم خوسيلو ساعة | ميركاتو
رسالة مؤثرة من ناتشو بعد مغادرة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة