الدور على مودريتش؟ لعنة القائد مستمرة في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد رحيل لاعبه وقائده ناتشو فيرنانديز عن الفريق بنهاية تعاقده.

اللاعب يقترب من الانضمام إلى القادسية السعودي وفقا للتقارير ليكون هو أول فريق يلعب به بعد 23 عاما داخل جدران ريال مدريد.

برحيل ناتشو عن ريال مدريد تكون لعنة القائد مستمرة مع الفريق للموسم الرابع على التوالي.

لمدة 4 سنوات وحتى الآن اللاعب الذي يتولى قيادة ريال مدريد بموسم يرحل بنهايته.

اللعنة بدأت من عند سيرخيو راموس الذي رحل عن الفريق بنهاية موسم 2020/2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان.

على عكس الباقين فإن راموس كان قائد الفريق لعدة سنوات وليس لموسم واحد مثل الذين سنذكرهم.

عقب رحيل راموس ارتدى مارسيلو شارة القيادة في موسم 2021/2022 الذي توج فيه الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وبنهايته رحل راموس وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي.

في الموسم التالي ارتدى كريم بنزيمة شارة القيادة وأيضا ولمدة موسم واحد فقط رحل بنزيمة بعدها أيضا باتجاه اتحاد جدة.

2020 راموس كان قائداً لريال مدريد ⬅️ 2021 رحل عن النادي 2021 مارسيلو قائد ريال مدريد ⬅️ 2022 رحل عن النادي 2022 بنزيمة قائد ريال مدريد ⬅️ 2023 رحل عن النادي 2023 ناتشو قائد ريال مدريد ⬅️ 2024 رحل عن النادي 2024 مودريتش أصبح القائد الأول والقائد الثاني كارفاخال ⬅️ 2025 _____ pic.twitter.com/lWJzyJsNIQ — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2024

وفي الموسم المنقضي ارتدى ناتشو فيرنانديز شارة القيادة لأول مرة خلفا لبنزيمة ولكنه أيضا رحل بعد نهاية الموسم.

بالنظر إلى اللاعبين السابقين فإن كل واحد منهم كان عقده يمتد لموسم واحد فقط عند ارتداء الشارة.

في الموسم المقبل لوكا مودريتش هو من سيكون القائد الأول لريال مدريد والذي سيمدد تعاقده لموسم واحد إضافي وفقا للتقارير فهل تستمر اللعنة مع النجم الكرواتي أم يكسرها صاحب الـ 38 عاما.

القائد الثاني أيضا سيكون داني كارباخال والذي يلعب مع الفريق الأول لريال مدريد منذ 11 عاما حتى الآن وعلى الأرجح لن يرحل بنهاية الموسم المقبل فهل يستمر كاربخال ليكون القائد الأول لريال مدريد في حال رحيل مودريتش بنهاية الموسم المقبل ويرحل هو الآخر بعد موسمين؟

كارباخال حاليا يبلغ من العمر 32 عاما أي أن موعد ارتداء شارة القيادة المتوقع سيكون في عمر 34 عاما أي أن بإمكانه الاستمرار إذا حافظ على لياقته البدنية ولكن مع لعنة الشارة لن يكون أي شيء مضمونا.