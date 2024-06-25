رومانو: الغرافة القطري يتوصل لاتفاق لضم خوسيلو

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 14:00

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد - بايرن ميونيخ

توصل الغرافة القطري إلى اتفاق مع خوسيلو مهاجم إسبانيول للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب المهاجم الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق تم بين الغرافة وخوسيلو بمعرفة ريال مدريد.

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وأوضح رومانو عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما أنه سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وكانت صحيفة ماركا وإذاعة كادينا كوبي قد أشارا إلى أن خوسيلو ستكون وجهته الأقرب هي الدوري السعودي.

وأفادت التقارير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أراد بقاء خوسيلو. لكن خوسيلو قرر الرحيل.

ويبدو أن انضمام كيليان مبابي وإندريك إلى ريال مدريد الموسم المقبل، جعل خوسيلو يفكر في مغادرة الميرينجي.

وتألق خوسيلو في صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، وأسهم بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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