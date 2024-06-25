ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو

أعلن نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء رحيل قائده ناتشو فيرنانديز بعد سنوات طويلة قضاها بين جدران النادي.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن ناتشو وقع على عقود انضمامه للقادسية السعودي.

ونشر ريال مدريد بيانا عن رحيل قائده، وجاء على النحو التالي:

يعلن نادي ريال مدريد أن القائد ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في النادي الملكي.

يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

وصل ناتشو إلى ريال مدريد في عام 2001، عندما كان عمره 10 سنوات فقط، ولعب في جميع فئات فريق الشباب حتى أصبح لاعباً في الفريق الأول في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميصنا لمدة 12 موسما. الأكثر نجاحاً في تاريخ ريال مدريد. طوال هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ 26 لقبًا: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مع المنتخب الإسباني بطل أوروبا تحت 21 عامًا وبطل دوري الأمم، ويلعب حاليا في بطولة يورو 2024 في ألمانيا.

أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا الـ15 في ويمبلي، كواحد من اللاعبين الخمسة الذين فازوا بـ6 كؤوس أوروبية ومع أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد.

وصرح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قائلا: "منذ وصوله إلى أكاديمية الشباب عندما كان طفلا، كان ناتشو دائمًا مثالاً للتطور للجميع وقد نال الحب والتقدير والإعجاب من جميع مشجعي ريال مدريد. ريال مدريد كان وسيظل بيته دائمًا”.

يوم الاثنين، أوضحت جريدة ماركا أن ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد وقع على عقود انضمامه لفريق القادسية السعودي.

وأفاد التقرير بأن ناتشو وقع للقادسية يوم الاثنين ليضع حدا لمشواره الطويل مع ريال مدريد.

وسيرتبط المدافع الإسباني بالنادي السعودي لموسمين مقبلين.

سيتقاضى ناتشو ما يقارب من 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، حسب التقارير.

وبذلك وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حداً لمسيرته في ريال مدريد.