لم ينتقل سبيناتزولا بعد قصة مثيرة.. تقرير: نابولي يقترب من تحقيق هدف قديم لـ كونتي

اقترب نادي نابولي من التعاقد مع ليوناردو سبيناتزولا لاعب روما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد الظهير الأيسر مع روما بنهاية شهر يونيو الجاري وبالتالي رحيله سيكون دون مقابل.

وأشارت صحيفة الماتينو الإيطالية أن نابولي اقترب من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بناء على طلب أنطونيو كونتي مدرب فريق الجنوب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر كونتي عن رغبته في التعاقد مع اللاعب الإيطالي.

فعندما كان يتولى كونتي تدريب إنتر ميلان في 2020، كان سبيناتزولا فعليا في مدينة ميلانو لإجراء الفحوصات الطبية.

وكانت الصفقة تبادلية مع روما على أن ينتقل ماتيو بوليتانو لاعب الأفاعي وقتها إلى الاتجاه المعاكس.

وكان الاتفاق بين إنتر وروما أن الانتقال على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء تتحول إلى إجبارية حال تحقيق شروط معينة.

ووصل كل لاعب إلى مدينة النادي الذي سينضم له، لكن إنتر طلب المزيد من الفحوصات الطبية لسبيناتزولا بسبب الشك في قدراته البدنية.

وكذلك تعديل بعض الشروط لتحويل البند إلى إجبارية الشراء ورفض روما ولذلك لم تتم الصفقة.

ولم يتمكن كونتي من الحصول على خدمات سبيناتزولا، لكن يبدو أنه قد اقترب من تحقيق هدفه القديم لكن مع نابولي.