كوبا أمريكا 2024 - فينيسيوس ينتقد جودة الملاعب ويقارنها مع ملاعب يورو 2024

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - هدف فينيسيوس

تذمر فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي من ملاعب بطولة كوبا أمريكا، واعتذر عن الأداء الضعيف في افتتاح مباريات السليساو بالبطولة.

وخطف منتخب كوستاريكا نقطة تعادل تاريخية أمام البرازيل في كوبا أمريكا 2024 بلقاء أقيم على استاد صوفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات للصحفيين: "في كل مرة أدخل فيها إلى الملعب مع المنتخب البرازيلي هناك 3 أو 4 يراقبونني".

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وأضاف "بالطبع، إنها المباراة الأولى، فهي دائمًا مباريات معقدة للغاية، خاصة على ملعب مختلف، ضد فريق يدافع بشكل جيد للغاية".

وأكمل "نحن نعلم أنه يمكننا التحسن، وعلينا أن نتحسن. أعرف أيضا ما يمكنني تحسينه وتطويره والقيام به لفريقنا".

وتابع "ليس لدينا أي أعذار، لكن جودة الملاعب بالتأكيد تعترض طريقنا. جودة الملاعب التي ترونها في يورو 2024 وفي كوبا أمريكا 2024 مختلفة تماما. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقليص أبعاد الملاعب مما يعيقنا أكثر".

وأتم "علينا أن نتحسن بغض النظر عن الظروف، لأن بطولة كوبا أمريكا ستكون صعبة للغاية بسبب كل ما يحدث".

ولأول مرة يتعادل منتخب كوستاريكا مع البرازيل في مباراة رسمية، ولأول مرة لا يخسر من البرازيل منذ عام 1960.

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في كوبا أمريكا وفي كلاهما فاز السامبا بنتيجة كبيرة 5-1 و4-0.

وهيمن لاعبو السامبا على أحداث المبارة بنسبة استحواذ وصلت لـ 74% و690 تمريرة صحيحة و19 تسديدة لكن المحصلة تعادل سلبي.

في المقابل اكتفى لاعبو كوستاريكا بالتراجع للحفاظ على مرماهم مع تسديد كرتين فقط بدءا من الدقيقة 68 دون خطورة على مرمى السامبا.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويليه البرازيل وكوستاريكا بنقطة لكل منتخب وتتذيل باراجواي الترتيب بدون رصيد.

وسيلتقي منتخب البرازيل في الجولة المقبلة مع باراجواي، فيما يواجه منتخب كوستاريكا نظيره الكولومبي.

البرازيل فينيسيوس جونيور
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