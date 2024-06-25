تشالهان أوجلو يرد بشكل حاسم على عرض بايرن

رد هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر ميلان على تقارير مفاوضات بايرن ميونيخ للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب اللاعب التركي عبر حسابه على إنستجرام "بعد التقارير الأخيرة عن مستقبلي، أود أن أوضح الأمر بشكل مباشر".

وأضاف "أنا سعيد للغاية في إنتر، العلاقة مع جماهيرنا والنادي مميزة حقا وحققنا إنجازات مهمة".

وأتم "أنا متحمس لاحتمال الفوز بالمزيد من الألقاب مع إنتر في المستقبل، عاش إنتر".

وأكدت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن كانت هناك مكالمة جمعت اللاعب البالغ من العمر 30 عاما مع بييرو أورزيليو المدير الرياضي للنيراتزوري لتوضيح الأمور وتأكيد البقاء.

وانتقل تشالهان أوجلو إلى إنتر قادما من غريمه ميلان بشكل مباشر بعدما انتهى عقده في صيف 2021.

وتعاقد إنتر مع تشالهان أوجلو من أجل تعويض رحيل كريستيان إريكسن بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأجبر إنتر وقتها على الاستغناء عن إريكسن بسبب منع الاتحاد الإيطالي من مشاركة أي لاعب مستخدما جهاز تنظيم ضربات القلب.