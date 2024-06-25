سكاي: سان جيرمان يتحرك من أجل ضم نجم بايرن
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 11:57
كتب : FilGoal
بدأ نادي باريس سان جيرمان التحرك من أجل ضم كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.
كينجسلي كومان
النادي : بايرن ميونيخ
وأوضح التقرير أن إدارة سان جيرمان بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.
وأضاف التقرير بأن بايرن قد يسمح للجناح البالغ من العمر 28 عامًا بمغادرة النادي في حالة الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويقيم بايرن سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.
ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027.
ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.
ويتواجد كومان حاليا من منتخب فرنسا في منافسات يورو 2024.
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