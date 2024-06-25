بعد دخول المستشفى.. ليل يكشف مستجدات حالة بن طالب

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

نبيل بن طالب - الجزائر

أعلن نادي ليل الفرنسي مستجدات حالة لاعبه الجزائري نبيل بن طالب الذي دخل المستشفى قبل أيام بسبب المرض.

قبل أيام، كشف نادي ليل دخول نجمه الجزائري المستشفى بسبب وعكة صحية.

وأفاد نادي ليل في بيان: "دخل نبيل بن طالب إلى المستشفى منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأجرى منذ ذلك الحين العديد من الفحوصات، نتائج الفحوصات كانت مطمئنة".

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وأضاف البيان "سيظل بن طالب تحت الملاحظة في المستشفى لكنه قد يعود إلى منزله خلال الأسبوع".

وتابع "سيواصل النادي بطبيعة الحال تقديم كل دعمه في هذه المحنة لنبيل وأحبائه".

وأتم البيان "يود نادي ليل ونبيل بن طالب أن يشكروا كل الذين قدموا العديد من عبارات الدعم".

ويلعب بن طالب في صفوف ليل الفرنسي منذ الصيف الماضي قادما من أنجيه.

وذكر ليل في بيانه الأول ان بن طالب تم نقله إلى المستشفى بعدما تعرض لوعكة صحية دون ذكر التفاصيل.

فيما أشارت عدة تقارير صحفية فرنسية إلى تعرض اللاعب الجزائري إلى أزمة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

Bentaleb

ودعم ليل لاعبه الجزائري صاحب الـ29 عاما متمنيا له الشفاء العاجل والسلامة.

بن طالب خاض مع ليل 34 مباراة وسجل 3 أهداف خلال الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب لأندية توتنام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وأنجيه بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ليل.

وعلى المستوى الدولي لعب بن طالب 43 مباراة مع الجزائر وسجل 5 أهداف.

نبيل بن طالب الجزائر ليل
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