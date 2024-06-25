مواعيد مباريات الثلاثاء 25 يونيو.. حسم الصدارة بين إنجلترا وهولندا ومصير إنجلترا في يورو 2024

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

تستكمل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا، إذ سيتم حسم المتأهلين من المجموعة الثالثة والرابعة.

ويقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو والقنوات الناقلة.

يورو 2024

أخبار متعلقة:
كوبا أمريكا 2024 - فعلوا كل شيء إلا التسجيل.. البرازيل تتعادل سلبيا مع كوستاريكا كوبا أمريكا 2024 - سلسلة كولومبيا القياسية تتعزز بثنائية ضد باراجواي من صناعة خاميس قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك تشكيل كوبا أمريكا - فينيسيوس ورودريجو ورافينيا يقودون هجوم البرازيل ضد كوستاريكا

هولندا × النمسا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

فرنسا × بولندا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

إنجلترا × سلوفينيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

الدنمارك × صربيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

إنجلترا في الصدارة بـ4 نقاك، والدنمارك في الوصافة بنقطتين بالتساوي مع سلوفينيا، بينما يتذيل منتخب صربيا بنقطة واحدة.

بينما ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي:

هولندا في الصدارة بـ4 نقاط بالتساوي مع فرنسا، والنمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب بولندا دون نقاط.

يورو 2024 فرنسا إنجلترا هولندا ألمانيا
نرشح لكم
أغرب يوم في حياة مودريتش البدلاء = الأساسيين انتهت في يورو 2024 - كرواتيا (1)-(1) إيطاليا انتهت يورو 2024 - ألبانيا (0)-(1) إسبانيا تشكيل يورو 2024 - تعديلات إيطاليا في مواجهة كرواتيا على المركز الثاني تشكيل يورو 2024 - إسبانيا بفريق كامل مختلف.. وماناي يقود هجوم ألبانيا يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعودة مدافعه قبل لقاء سلوفينيا يورو 2024 - تفاصيل إصابة روديجر وفرصه في المشاركة بمباراة دور الـ16
أخر الأخبار
طرازبون يرفض مشاركة تريزيجيه مع مصر في أولمبياد باريس 4 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أتليتكو: الأمر لم يتغير.. ولا نعلم موقف برشلونة تجاه فيليكس 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد مدافعه 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدور على مودريتش؟ لعنة القائد مستمرة في ريال مدريد 46 دقيقة | الدوري الإسباني
دياب يكشف لـ في الجول كيفية عقوبة المسؤول عن قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
رومانو: الغرافة القطري يتوصل لاتفاق لضم خوسيلو ساعة | ميركاتو
رسالة مؤثرة من ناتشو بعد مغادرة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يعلن رحيل ناتشو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة