مواعيد مباريات الثلاثاء 25 يونيو.. حسم الصدارة بين إنجلترا وهولندا ومصير إنجلترا في يورو 2024

تستكمل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا، إذ سيتم حسم المتأهلين من المجموعة الثالثة والرابعة.

ويقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو والقنوات الناقلة.

يورو 2024

هولندا × النمسا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

فرنسا × بولندا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

إنجلترا × سلوفينيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

الدنمارك × صربيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

إنجلترا في الصدارة بـ4 نقاك، والدنمارك في الوصافة بنقطتين بالتساوي مع سلوفينيا، بينما يتذيل منتخب صربيا بنقطة واحدة.

بينما ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي:

هولندا في الصدارة بـ4 نقاط بالتساوي مع فرنسا، والنمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب بولندا دون نقاط.