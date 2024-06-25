كوبا أمريكا 2024 - فعلوا كل شيء إلا التسجيل.. البرازيل تتعادل سلبيا مع كوستاريكا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 06:15

كتب : إسلام أحمد

البرازيل - كوستاريكا

خطف منتخب كوستاريكا نقطة تعادل تاريخية أمام البرازيل في كوبا أمريكا 2024 بلقاء أقيم على استاد صوفي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولأول مرة يتعادل منتخب كوستاريكا مع البرازيل في مباراة رسمية، ولأول مرة لا يخسر من البرازيل منذ عام 1960.

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في كوبا أمريكا وفي كلاهما فاز السامبا بنتيجة كبيرة 5-1 و4-0.

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وهيمن لاعبو السامبا على أحداث المبارة بنسبة استحواذ وصلت لـ 74% و690 تمريرة صحيحة و19 تسديدة لكن المحصلة تعادل سلبي.

في المقابل اكتفى لاعبو كوستاريكا بالتراجع للحفاظ على مرماهم مع تسديد كرتين فقط بدءا من الدقيقة 68 دون خطورة على مرمى السامبا.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويليه البرازيل وكوستاريكا بنقطة لكل منتخب وتتذيل باراجواي الترتيب بدون رصيد.

وسيلتقي منتخب البرازيل في الجولة المقبلة مع باراجواي، فيما يواجه منتخب كوستاريكا نظيره الكولومبي.

وصف المباراة

بدأت محاولات البرازيل مبكرا، وفي الدقيقة 6 تلقى رافينيا تمريرة طولية توغل على إثرها بالكرة وأرسل عرضية أرضية أبعدها الحارس لركنية.

وفي الدقيقة 12 سدد رودريجو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كوستاريكا.

وفي الدقيقة 22 ومن مرتدة سريعة سدد لوكاس باكيتا كرة من على حدود منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم دون خطورة.

واهتزت الشباك في الدقيقة 30 بعد ركلة حرة نفذها رافينيا وأودعها ماركينيوس في الشباك.

انتظر الحكم 3 دقائق من أجل مراجعة لقطة الهدف عبر تقنية الفيديو، والتي ألغت الهدف بداعي التسلل.

شوط أول برازيلي من جهة واحدة انتهى بـ 10 تسديدات للسامبا دون أهداف، ودون أي ظهور هجومي يذكر لكوستاريكا.

وفي الشوط الثاني تراجع لاعبي كوستاريكا أكثر للدفاع عن مرماهم ومحاولة خطف نقطة تعادل غالية.

ورد القائم الأيمن لكوستاريكا تصويبة صاورخية من باكيتا ليظل التعادل سائدا في الدقيقة 63.

وبعد 5 دقائق سدد ألفارو زامورا أول كرة لكوستاريكا على مرمى أليسون بيكر لكنها ارتدت من الدفاع.

وظهر كل من إندريك وسافيو لأول مرة مع البرازيل في كوبا أمريكا بدلا من فينيسيوس جونيور وجواو جوميز في أولى تغييرات دوريفال جونيور مدرب السامبا في الدقيقة 70.

فيما شارك المخضرم جويل كامبل –لاعب أرسنال السابق- مع كوستاريكا كبديل في التوقيت ذاته.

وأطلق برونو جيماريش تصويبة صاروخية تألق باتريك سيكييرا حارس كوستاريكا وأبعدها عن سكون شباكه في الدقيقة 78.

وطالب لاعبو السامبا والجهاز الفني بحصول رودريجو على ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء مع رفض الحكم.

وتراحع لاعبو كوستاريكا أكثر في الدقائق الأخيرة، وكاد رودريجو أن يهز شباك كوستاريكا بعدما التحم مع الحارس وفاز بالكرة وأرسل عرضية بدلا من التصويب لكن الدفاع شتت في الوقت المناسب.

وأهدر برونو جيماريش بغرابة فرصة تسجيل هدف قاتل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة بقليل بعد مجهود فردي من سافيو.

وسدد باكيتا كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بتعادل تاريخي.

البرازيل كوستاريكا كوبا أمريكا 2024
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