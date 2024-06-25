كوبا أمريكا 2024 - سلسلة كولومبيا القياسية تتعزز بثنائية ضد باراجواي من صناعة خاميس

استهل منتخب كولومبيا مشواره في كوبا أمريكا 2024 بالفوز على باراجواي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيفها حتى 14 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة أيضا كل من البرازيل صاحبة الـ 9 ألقاب بالإضافة إلى كوستاريكا.

في الدقائق الأولى من اللقاء تعرض جون لوكومي للإصابة وعوضه ييري مينا في دفاع كولومبيا في الدقيقة 25.

وتقدم اللوس كافيتيروس في الدقيقة 33 بالهدف الأول عن طريق دانييل مونوز الظهير الأيمن برأسية بعد عرضية متقنة من خاميس رودريجيز من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 42 أضاف جيفرسون ليرما الهدف الثاني برأسية أيضا بعد ركلة مباشرة نفذها خاميس أيضا صوب منطقة الجزاء.

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚🇨🇴 Termina 2-0 il primo tempo tra #Colombia e #Paraguay : Cafeteros avanti grazie alle reti di Muñoz e Lerma⚽️ Doppio assist di James Rodriguez ✨ Seguite il secondo tempo in diretta e in esclusiva su #Sportitalia 📺#CopaAmèrica pic.twitter.com/7gF5s60xui — Sportitalia (@tvdellosport) June 24, 2024

شوط أول انتهى بتقدم كولومبيا 2-0 وسيطرة أكثر من رائعة على الكرة إذ بلغت نسبة الاستحواذ 72%.

وأصبح خاميس أول لاعب يصنع هدفين في الشوط الأول بمباراة واحدة في البطولة منذ نسخة 2019 عندما صنع أندري كارييو جناح بيرو ثنائية آنذاك ضد تشيلي.

في الشوط الثاني تراجع أداء كولومبيا بعض الشيء وحاول لاعبو باراجواي الاعتماد على المرتدات لخطف هدف.

وقلص خوليو إنسيسو في الدقيقة 69 الفارق لصالح باراجواي بهدف أول بعد عرضية رامون سوسا من الجهة اليسرى.

𝐋𝐚 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐠𝐮𝐚𝐲🇵🇾 Si riapre il match tra #Colombia e #Paraguay : il classe 2004 Julio Enciso sigla la rete del 2-1⚽️ #CopaAmèrica #Sportitalia pic.twitter.com/Q4OOiAA4gv — Sportitalia (@tvdellosport) June 24, 2024

واحتسب حكم اللقاء في الدقيقة 85 ركلة جزاء لكولومبيا لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تراجع عن قراره لتظل النتيجة كما هي وتنتصر كولومبيا.

بهذا الفوز وصلت كولومبيا لـ 24 مباراة متتالية دون خسارة كأفضل سلسلة في تاريخهم تحت قيادة نيستور لورينزو المدير الفني.

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة مع كوستاريكا، فيما يواجه منتخب باراجواي خصمه البرازيل.

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