انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) كوستاريكا.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد كوستاريكا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لـ كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب كولومبيا افتتح مباريات المجموعة بالفوز على باراجواي بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة على ملعب سوفي ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت بتعادل سلبي يحدث لأول مرة بين كوستاريكا والبرازيل في كوبا أمريكا

ق 90+1: برونو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة بقليل.

ق 86: رودريجو ينفرد ويراوع الحارس ويرسل عرضية يشتتها الدفاع من أمام المرمى.

ق 84: مطالبات بحصول رودريجيو على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة.

ق 78: برونو جيماريش يطلق تصويبة صاروخية يتألق الحارس ويمنعها ببراعة.

ق 70: مشاركة إندريك وسافيو مع البرازيل بدلا من فينيسيوس جونيور وجواو جوميز.. ومشاركة جويل كامبل مع كوستاريكا.

ق 63: أووووه القائم يمنع الهدف الأول للبرازيل بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق باكيتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

Il 𝐕𝐀𝐑 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐢𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐢𝐥𝐞✋🏼🇧🇷 Termina 0-0 il primo tempo tra #Brasile e #CostaRica : Seleçao che passa in vantaggio con un gol di Marquinhos ma il Var annulla per fuorigioco❌ Seguite il secondo tempo in diretta e in esclusiva su #Sportitalia 📺#CopaAmèrica pic.twitter.com/WxG1KFCGKT — Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2024

ق 33: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي للتسلل

ق 30: جوووووول أوووول.. ماركينيوس يسجل الأول للسامبا من لمسة داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد ركلة حرة مباشرة نفذها رافينيا.

ق 22: مرتدة سريعة وسلسلة من التمريرات للبرازيل وتسديدة من باكيتا تمر بجوار القائم.

ق 12: تسديدة أرضية من رودريجيو تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كوستاريكا.

ق 6: توغل من رافينيا من الجهة اليمنى بعد كرة طولية وعرضية أرضية يبعدها الحارس لركنية دون خطورة.

بداية اللقاء