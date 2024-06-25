انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) كوستاريكا.. تعادل سلبي
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 03:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد كوستاريكا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لـ كوبا أمريكا 2024.
وكان منتخب كولومبيا افتتح مباريات المجموعة بالفوز على باراجواي بنتيجة 2-1.
وتقام المباراة على ملعب سوفي ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت بتعادل سلبي يحدث لأول مرة بين كوستاريكا والبرازيل في كوبا أمريكا
ق 90+1: برونو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة بقليل.
ق 86: رودريجو ينفرد ويراوع الحارس ويرسل عرضية يشتتها الدفاع من أمام المرمى.
ق 84: مطالبات بحصول رودريجيو على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة.
ق 78: برونو جيماريش يطلق تصويبة صاروخية يتألق الحارس ويمنعها ببراعة.
ق 70: مشاركة إندريك وسافيو مع البرازيل بدلا من فينيسيوس جونيور وجواو جوميز.. ومشاركة جويل كامبل مع كوستاريكا.
ق 63: أووووه القائم يمنع الهدف الأول للبرازيل بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق باكيتا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
Il 𝐕𝐀𝐑 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐢𝐥 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐢𝐥𝐞✋🏼🇧🇷
Termina 0-0 il primo tempo tra #Brasile e #CostaRica : Seleçao che passa in vantaggio con un gol di Marquinhos ma il Var annulla per fuorigioco❌
Seguite il secondo tempo in diretta e in esclusiva su #Sportitalia 📺#CopaAmèrica pic.twitter.com/WxG1KFCGKT— Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2024
ق 33: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي للتسلل
ق 30: جوووووول أوووول.. ماركينيوس يسجل الأول للسامبا من لمسة داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد ركلة حرة مباشرة نفذها رافينيا.
ق 22: مرتدة سريعة وسلسلة من التمريرات للبرازيل وتسديدة من باكيتا تمر بجوار القائم.
ق 12: تسديدة أرضية من رودريجيو تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كوستاريكا.
ق 6: توغل من رافينيا من الجهة اليمنى بعد كرة طولية وعرضية أرضية يبعدها الحارس لركنية دون خطورة.
بداية اللقاء