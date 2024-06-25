انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) كوستاريكا.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 03:41

كتب : FilGoal

البرازيل - كوستاريكاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد كوستاريكا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لـ كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب كولومبيا افتتح مباريات المجموعة بالفوز على باراجواي بنتيجة 2-1.

وتقام المباراة على ملعب سوفي ستيديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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انتهت بتعادل سلبي يحدث لأول مرة بين كوستاريكا والبرازيل في كوبا أمريكا

ق 90+1: برونو يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة بقليل.

ق 86: رودريجو ينفرد ويراوع الحارس ويرسل عرضية يشتتها الدفاع من أمام المرمى.

ق 84: مطالبات بحصول رودريجيو على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة.

ق 78: برونو جيماريش يطلق تصويبة صاروخية يتألق الحارس ويمنعها ببراعة.

ق 70: مشاركة إندريك وسافيو مع البرازيل بدلا من فينيسيوس جونيور وجواو جوميز.. ومشاركة جويل كامبل مع كوستاريكا.

ق 63: أووووه القائم يمنع الهدف الأول للبرازيل بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق باكيتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي للتسلل

ق 30: جوووووول أوووول.. ماركينيوس يسجل الأول للسامبا من لمسة داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد ركلة حرة مباشرة نفذها رافينيا.

ق 22: مرتدة سريعة وسلسلة من التمريرات للبرازيل وتسديدة من باكيتا تمر بجوار القائم.

ق 12: تسديدة أرضية من رودريجيو تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى كوستاريكا.

ق 6: توغل من رافينيا من الجهة اليمنى بعد كرة طولية وعرضية أرضية يبعدها الحارس لركنية دون خطورة.

بداية اللقاء

البرازيل كوستاريكا كوبا أمريكا 2024
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