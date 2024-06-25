تشكيل كوبا أمريكا - فينيسيوس ورودريجو ورافينيا يقودون هجوم البرازيل ضد كوستاريكا

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 03:14

كتب : FilGoal

البرازيل

أعلن دوريفال جونيور تشكيل البرازيل لمواجهة كوستاريكا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخبا البرازيل وكوستاريكا على ملعب سوفي ستيديوم في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة لحساب المجموعة الرابعة.

ويجلس إندريك موهبة البرازيل الواعدة على مقاعد البدلاء في انتظار الظهور الأول في بطولة كبرى مع السيلساو.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الرابطة تخطر الزمالك بخسارة القمة وخصم 3 نقاط منه.. وغرامة مالية تذكرتي: التنسيق مع الأهلي بشأن تذاكر مباراة القمة الملغية أغرب يوم في حياة مودريتش ألقاب تاريخية وأسوأ بداية محلية.. فلومينينسي يعلن إقالة فيرناندو دينيز

وجاء تشكيل السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيليرمي آرانا – إيدر ميليتاو – ماركينيوس – دانيلو

الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتا

الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس

ويتصدر منتخب كولومبيا الترتيب بشكل مؤقت لحين نهاية اللقاء بعد الفوز على باراجواي بنتيجة 2-1.

ويشارك منتخب كوستاريكا في البطولة ضمن 6 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية تشارك في النسخة الاستثنائية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا في 9 مناسبات سابقة آخرها نسخة 2019.

تشكيل البرازيل كوبا أمريكا 2024 البرازيل
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) تشيلي.. فوز يساوي التأهل كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو تشكيل كوبا أمريكا - 3 تغييرات في الأرجنتين.. ورباعي 2016 يقود تشيلي كوبا أمريكا 2024 - فينيسيوس ينتقد جودة الملاعب ويقارنها مع ملاعب يورو 2024 كوبا أمريكا 2024 - فعلوا كل شيء إلا التسجيل.. البرازيل تتعادل سلبيا مع كوستاريكا كوبا أمريكا 2024 - سلسلة كولومبيا القياسية تتعزز بثنائية ضد باراجواي من صناعة خاميس انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) كوستاريكا.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل 3 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) تشيلي.. فوز يساوي التأهل 5 ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو 5 ساعة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا - 3 تغييرات في الأرجنتين.. ورباعي 2016 يقود تشيلي 6 ساعة | أمريكا
حالة لم تحدث من قبل 9 ساعة | ألمانيا 2024
استغلوا غفوة الأسود 9 ساعة | ألمانيا 2024
خبر في الجول - بعد وعد بتنفيذ مطالبه وإعلان الجدول.. الزمالك يقترب من مواجهة سيراميكا 9 ساعة | الدوري المصري
المقاولون: نؤيد الزمالك في موقفه.. لا يوجد عدالة في الكرة المصرية 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة