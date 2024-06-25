تشكيل كوبا أمريكا - فينيسيوس ورودريجو ورافينيا يقودون هجوم البرازيل ضد كوستاريكا

أعلن دوريفال جونيور تشكيل البرازيل لمواجهة كوستاريكا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخبا البرازيل وكوستاريكا على ملعب سوفي ستيديوم في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة لحساب المجموعة الرابعة.

ويجلس إندريك موهبة البرازيل الواعدة على مقاعد البدلاء في انتظار الظهور الأول في بطولة كبرى مع السيلساو.

وجاء تشكيل السامبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيليرمي آرانا – إيدر ميليتاو – ماركينيوس – دانيلو

الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتا

الهجوم: رافينيا – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس

BRASIL ESCALADO! 🇧🇷 Saiu a escalação para a estreia na Copa America de Brasil x Costa Rica! Vestindo a Amarelinha, a Seleção Brasileira entra em campo hoje (24), às 22h, no SoFi Stadium, California. BORA BRASIL! 🔥💛💚 #ThisIsBrasil #CopaAmerica2024 #BRAxCRC pic.twitter.com/rmt62wdweJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 25, 2024

ويتصدر منتخب كولومبيا الترتيب بشكل مؤقت لحين نهاية اللقاء بعد الفوز على باراجواي بنتيجة 2-1.

ويشارك منتخب كوستاريكا في البطولة ضمن 6 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية تشارك في النسخة الاستثنائية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا في 9 مناسبات سابقة آخرها نسخة 2019.