البدلاء = الأساسيين

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 00:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

صورة تقرير مباراة ألبانيا وإسبانيا - يورو 2024

حقق منتخب إسبانيا الفوز على ألبانيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سبيل أرينا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

وتأهلت إسبانيا لدور الـ 16 كمتصدرة لمجموعة الموت للبطولة والتي اعتبرها البعض الأصعب بوجود إيطاليا وكرواتيا.

وخرج منتخب ألبانيا من البطولة بعد حصوله على نقطة واحدة ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة.

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التشكيل

وشارك منتخب إسبانيا في المباراة بالبدلاء إذ أجرى لويس دي لا فوينتي 11 تغيرا على التشكيل الذي شارك به في المباراة الماضية.

بدأ منتخب إسبانيا المباراة بثلاثي هجومي مكون من فيران توريت وخوسيلو وداني أولمو، بينما قاد راي ماناي هجوم ألبانيا.

أحداث المباراة

حاول خوسيلو التسجيل مبكرا برأسية ولكن كرته مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 13 تقدم فيران توريس بالهدف الأول مستغلا تمريرة من داني أولمو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستمر التفوق الإسباني طوال أحداث الشوط ولكن بدون خطورة كبيرة على المرمى.

في الشوط الثاني دفع دي لافوينتي بلامين جمال وألفارو موراتا في الدقيقة 71 لفرض سيطرته على المباراة.

وحاول منتخب ألبانيا العودة في المباراة بعدة فرص أبرزها كان تسديدة من بروخا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دافيد رايا ببراعة في الدقيقة 90.

وسيلعب منتخب إسبانيا في دور الـ 16 مع واحد من أصحاب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

إسبانيا ألبانيا يورو 2024
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