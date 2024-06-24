الاتحاد السكندري يعلن قبول استقالة طارق العشري.. وعقوبة ضد اللاعبين

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 22:52

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - محمد مصيلحي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قبول استقالة المدير الفني طارق العشري وجهازه الفني المعاون.

وأوضح الاتحاد في بيانه إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني الجديد خلال الساعات القادمة.

كما قرر زعيم الثغر خصم 150 ألف جنيه من جميع اللاعبين.

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وبحسب البيان، فقد قبل مجلس الإدارة استقالة العشري بسبب "سوء التوفيق الذي صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة وخسارة العديد من النقاط التي كانت في المتناول، رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة القدم".

وخسر الاتحاد السكندري أمام فاركو بهدف دون رد سجله عمرو ناصر في الدقيقة 14، بكرة من منتصف الملعب استغلالا لتقدم الحارس المهدي سليمان.

الهزيمة كانت الثالثة على التوالي للاتحاد، والرابعة في آخر 5 مباريات متتالية بلا أي انتصار في الدوري، وبنقطة وحيدة من 15.

وفي آخر 10 مباريات، حقق الاتحاد انتصارين وتعادلين فقط، بمجموع 8 نقاط من 30.

وفي كأس مصر، تعرض الاتحاد السكندري لإقصاء صاعق من دور الـ 32 على يد أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

طارق العشري الاتحاد السكندري
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