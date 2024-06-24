السهرة_الرياضية – قصة "أسوأ نادي في تاريخ كرة القدم" يرصدها Next Goal Wins .. كيف وصل لتصفيات كأس العالم؟
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 22:26
كتب : FilGoal
يتناول فيلم Next Goal Wins قصة كارثة رياضية تعرضت لها سامو الأمريكية في عام 2014، حيث خسر الفريق بأسوأ وأكبر نتيجة في تاريخ تصفيات كأس العالم لكرة القدم، حينما تلقت شباكهم 31 هدفًا مقابل لا شيء أمام المنتخب الأسترالي.
لمعرفة المزيد عن الفيلم من هنا
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 - تألق برافو لا يكفي.. الأرجنتين تنتصر على تشيلي بهدف لاوتارو القاتل انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) تشيلي.. فوز يساوي التأهل كوبا أمريكا 2024 - جوناثان ديفيد يحصد انتصارا تاريخيا لـ كندا أمام بيرو تشكيل كوبا أمريكا - 3 تغييرات في الأرجنتين.. ورباعي 2016 يقود تشيلي كوبا أمريكا 2024 - فينيسيوس ينتقد جودة الملاعب ويقارنها مع ملاعب يورو 2024 كوبا أمريكا 2024 - فعلوا كل شيء إلا التسجيل.. البرازيل تتعادل سلبيا مع كوستاريكا كوبا أمريكا 2024 - سلسلة كولومبيا القياسية تتعزز بثنائية ضد باراجواي من صناعة خاميس انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) كوستاريكا.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
حالة لم تحدث من قبل 9 ساعة | ألمانيا 2024
استغلوا غفوة الأسود 9 ساعة | ألمانيا 2024