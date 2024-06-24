السهرة_الرياضية – قصة "أسوأ نادي في تاريخ كرة القدم" يرصدها Next Goal Wins .. كيف وصل لتصفيات كأس العالم؟

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

فيلم next goal win

يتناول فيلم Next Goal Wins قصة كارثة رياضية تعرضت لها سامو الأمريكية في عام 2014، حيث خسر الفريق بأسوأ وأكبر نتيجة في تاريخ تصفيات كأس العالم لكرة القدم، حينما تلقت شباكهم 31 هدفًا مقابل لا شيء أمام المنتخب الأسترالي.

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