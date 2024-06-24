خلفا لعبد الرؤوف.. بلدية المحلة يعلن تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي بلدية المحلة تعيين أحمد كشري مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

ورحل عبد الرؤوف عن تدريب بلدية المحلة عقب خسارة الفريق من البنك الأهلي مساء اليوم الإثنين بخمسة أهداف دون مقابل على استاد السلام.

وسيتولى كشري تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لكشري تدريب بلدية المحلة عندما كان الفريق يلعب بدوري الدرجة الثانية.

عبد الرؤوف كان قد قاد بلدية المحلة للصعود للدوري المصري الممتاز لأول مرة بعد غياب 15 عاما.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 15.

ولعب الفريق خلال الموسم الحالي تحت قيادة عبد الرؤوف في الموسم الحالي 26 مباراة وخلالها فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 16 مباراة.

التجربة الأخيرة لكشري كانت برفقة الداخلية في الموسم الحالي واستمرت 6 مباريات فقط خسر منهم 4 وتعادل مباراتين.