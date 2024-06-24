الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد فاركو

يستضيف الأهلي فريق فاركو في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ولن يخوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك يوم الإثنين، بعد إعلان الفريق الأبيض عدم خوض المباراة.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما فاركو فحقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد برج العرب، في الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل 28 يونيو في تمام السابعة مساء.