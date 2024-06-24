انتهت يورو 2024 - ألبانيا (0)-(1) إسبانيا
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألبانيا ضد إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق71. دخول ألفارو موراتا ولامين جمال.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق13. جوووول أول لإسبانيا عن طريق فيران توريس بعد تمريرة رائعة من داني أولمو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
البدلاء = الأساسيين مباشر يورو 2024 - كرواتيا (1)-(1) إيطاليا.. جوووووول قاتل تشكيل يورو 2024 - تعديلات إيطاليا في مواجهة كرواتيا على المركز الثاني تشكيل يورو 2024 - إسبانيا بفريق كامل مختلف.. وماناي يقود هجوم ألبانيا يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعودة مدافعه قبل لقاء سلوفينيا يورو 2024 - تفاصيل إصابة روديجر وفرصه في المشاركة بمباراة دور الـ16 يورو 2024 - مدرب ألمانيا يكشف إصابة نجم دفاعه "ليس فقط كسر في عظام الوجه".. بيان من الاتحاد المجري يكشف عن إصابة مروعة للاعبه
أخر الأخبار
البدلاء = الأساسيين 5 دقيقة | ألمانيا 2024