انتهت يورو 2024 - ألبانيا (0)-(1) إسبانيا

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا ضد ألبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألبانيا ضد إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

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نهاية المباراة

ق71. دخول ألفارو موراتا ولامين جمال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13. جوووول أول لإسبانيا عن طريق فيران توريس بعد تمريرة رائعة من داني أولمو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إسبانيا ألبانيا يورو 2024
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