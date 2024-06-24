تشكيل يورو 2024 - تعديلات إيطاليا في مواجهة كرواتيا على المركز الثاني

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

إيطاليا

أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا عن تشكيل فريقه لخوض معركة التأهل أمام كرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية ليورو 2024.

وحل الثلاثي ماتيو دارميان وجياكومو راسبادوري وماتيو ريتيجي بدلا من دافيد فراتيسي وفيديريكو كييزا وجيانلوكا سكاماكا.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

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خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان - فيديريكو ديماركو

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي

فيما أتى تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - يوسيب سوتالو - مارين بونجراسيتش - يوشكو جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: لوكا سوسيتش - أندري كراماريتش - ماريو باساليتش

يورو 2024 إيطاليا
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