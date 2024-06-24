تشكيل يورو 2024 - تعديلات إيطاليا في مواجهة كرواتيا على المركز الثاني

يورو 2024 - منتخب إنجلترا يتلقى دفعة بعودة مدافعه قبل لقاء سلوفينيا

"ليس فقط كسر في عظام الوجه".. بيان من الاتحاد المجري يكشف عن إصابة مروعة للاعبه