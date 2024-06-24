خرافية من منتصف الملعب.. الاتحاد السكندري يدفع ثمن البناء بالخسارة أمام فاركو

الإثنين، 24 يونيو 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

فاركو 1-0 الاتحاد

تغلب فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

سجل عمرو ناصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

الهدف نتج عن تحضير الاتحاد السكندري للعب في منتصف الملعب مع تقدم المهدي سليمان حارس المرمى.

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ولكن مع فقدان الكرة بشكل سيئ قبل أن يعود سليمان إلى مرماه، أطلق عمرو ناصر كرة رائعة من منتصف الملعب سكنت الشباك في الدقيقة 14.

وأجرى الاتحاد السكندري تبديلا مبكرا في الدقيقة 30، بنزول مازن أشرف بدلا من عمرو صالح.

وقرب نهاية المباراة اندلعت مشادة بين الطرفين بسبب مراوغة نفذها عمرو ناصر على الخط في الدقيقة 93.

هدف عمرو ناصر هو الثالث له على التوالي، حيث سجل ناصر آخر 3 أهداف لفاركو في الدوري، بعد هدفيه في التعادل مع زد 2-2.

بذلك أنهى فاركو 5 مباريات متتالية بلا أي انتصار، بواقع 3 تعادلات وهزيمتين.

ورفع فاركو رصيده إلى 25 نقطة من 27 مباراة في المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، التي تبدأ من بلدية المحلة برصيد 22 نقطة من 26 مباراة.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة من 27 مباراة في المركز التاسع.

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