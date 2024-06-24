الداخلية يتمسك بالأمل ويفوز على زد

حقق الداخلية الفوز على زد بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الداخلية الوحيد في المباراة كريم يحيى.

الفوز رفع رصيد الداخلية للنقطة 27 للنقطة 18 في المركز الأخير بفارق 7 نقاط عن المركز 15 غير المؤدي للهبوط.

بينما توقف زد عند النقطة 38 في المركز السادس.

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من زد ولكن دون صنع فرص خطيرة إلا في مناسبة واحدة في الدقيقة 12 بانفراد أهدره شادي حسين.

في الشوط الثاني تقدم الداخلية عكس اتجاه المباراة عن طريق كريم يحيى من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

يحيى سجل للمباراة الرابعة على التوالي من ركلة جزاء في الدوري.

الداخلية سيلعب المباراة ضد الاتحاد السكندري يوم السبت 29 يونيو الجاري، بينما سيلتقي ود مع طلائع الجيش يوم الخميس.