تشكيل يورو 2024 - إسبانيا بفريق كامل مختلف.. وماناي يقود هجوم ألبانيا

أعلن كل من سيلفينيو مدرب منتخب ألبانا ولويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب ألبانيا مع إسبانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024.

ويقود راي ماناي هجوم ألبانيا ضد إسبانيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: توماس ستراكوشا.

الدفاع: إفان باليو - أرليند أجيتي - بيرات دجيمستي - ماريو ميتاز.

الوسط: يلبر رمضاني - كريستيان أسلاني - كاظم لاتشي.

الهجوم: جاسر أساني - راي ماناي - نديم بهرامي.

في المقابل يلعب منتخب إسبانيا ب11 لاعبا مختلفا عن الذين شاركوا في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل إسبانيا بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: خيسوس نافاس - دانييل فيفيان - إيمريك لابورت - أليكس جريمالدو.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ميكيل مورينو - داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس - خوسيلو - ميكيل أويارزابال.

وضمن منتخب إسبانيا الصعود لدور الـ 16 بعد تحقيق الانتصار في المباراتين الماضيتين، بينما يحتل منتخب إسبانيا المركز لثالث بنقطة واحدة.