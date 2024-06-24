الزمالك يعلن رفض خوض القمة أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا.

فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعهمم الذي لا يتوقف.

وكان الزمالك قد دخل معسكر مغلق اليوم -الإثنين- استعدادا لانفراجة محتملة في الأزمة، ثم قرر إلغاء المعسكر قبل إصدار البيان.

الزمالك سبق وأن أعلن رفضه خوض مباراة الأهلي المقبلة بعدما أفصح عن نيته عدم المشاركة في أي لقاء من الدور الثاني قبل استكمال مؤجلات جميع الأندية من الدور الأول.

ماذا حدث؟

أصدر الزمالك بيانا عقب مباراته أمام المصري يوم 17 يونيو أوضح فيه 4 مطالب (طالع التفاصيل).

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، والثاني هو رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل، والرابع هو عدم لعب أي مباراة بعد مباراة فاركو المؤجلة من الجولة 12 (التي فاز بها الزمالك بالفعل يوم 22 يونيو) لحين تسلم جدول كامل للمباريات حتى نهاية الدوري.

وشهد السبت الماضي إصدار لجنة المسابقات ردا على بيان الزمالك بشأن آليتها لوضع جدول الموسم الحالي من الدوري وفترات التوقف.

وأوضحت لجنة المسابقات في ردها أن فترات التوقف كانت بناء على طلب من منتخب مصر، بالإضافة أن الفترة الأخرى الخاصة بالأهلي كانت بصفته صاحب المشاركات الأكثر قاريا وعالميا

أما فيما يتعلق بفترات التوقف الخاصة بالزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر فكانت لأنها تشارك في مباريات أقل من الأهلي.

وجاء بيان لجنة المسابقات كالتالي:

فترات التوقف التي طلبها منتخب مصر تم تنفيذها حتى نساعد الجهاز الفني طوال الأجندة الدولية وخارج الأجندة الدولية تماشيا مع سياسة دعم المنتخبات الوطنية.

فترات التوقف الخاصة بالأهلي بوصفه صاحب المشاركات الأكثر قارياً وعالميا تم الوفاء بها.

وكذلك توقفات الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر وهذه الأندية الثلاثة تشارك بعدد مباريات أقل من الأهلي.

وكشف FilGoal.com رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الأربعة والتي جاءت كالتالي:

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.